Як приготувати скумбрію в духовці, щоб була схожа на копчену

Запечена скумбрія – це справжня кулінарна перлина, яка поєднує в собі простоту приготування, доступність інгредієнтів та неймовірний смак. Секрет цієї страви криється в ароматному соусі, який надає рибі нотку копчення та пікантні нотки.

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Ця страва за рецептом з сайту "Господинька" стане чудовою окрасою як повсякденного, так і святкового столу. Спробуйте приготувати скумбрію в гірчично-соєвому соусі – і ви будете приємно вражені її ароматом, смаком і простотою приготування.

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Інгредієнти:

Скумбрія - 3 шт. (500-600 г)

Цибуля - 4 шт. (середні)

Перець чорний мелений - за смаком

Для гірчичного соусу:

Гірчиця - 3 ст. л.

Майонез - 4 ст. л.

Соєвий соус - 5 ст. л.

Приготування:

Розморожену скумбрію без голови та нутрощів нарізати на шматочки шириною близько 2 см. Перекласти рибу в миску, додати цибулю, нарізану півкільцями, і ретельно перемішати. Приготувати гірчичний соус: змішати в мисці гірчицю, майонез і соєвий соус до однорідної маси. Додати до риби та цибулі чорний мелений перець і соус, ретельно перемішати. Залишити маринуватися на 20-30 хвилин. Перекласти мариновану рибу з цибулею у форму для запікання. Змащувати форму олією не потрібно. Запікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 25-30 хвилин. Подавати скумбрію з цибулею, яка виходить не тушкованою, а злегка хрусткою.

Порада: для більш пікантного смаку можна додати до маринаду 1 ч. л. сушеного часнику, 1/2 ч. л. коріандру або інші спеції за смаком.

Смачного!

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