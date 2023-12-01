Як приготувати цукор з корицею в домашніх умовах: лайфхак від господинь

Якщо ви любите пити солодку каву, то цукор з корицею зробить її смак яскравішим. Крім того, він чудово пасує до домашньої випічки, роблячи її більш ароматною.

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Про це пише Shuba.

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У кожному будинку, де люблять домашню випічку, варто мати цю солодку заготовку. До речі, її можна заздалегідь підготувати як сухий інгредієнт для пишних млинців та використовувати за потреби.

Якщо ви робите цукор з корицею вперше, спробуйте ці пропорції: 1 столова ложка кориці на склянку цукру, добре перемішайте. Звісно, пропорції можна регулювати залежно від власних вподобань. Також можете використати палички кориці, які ароматизують цукор: просто залиште їх на кілька днів у склянці з цукром.

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