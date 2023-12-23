Як приготувати різдвяний кекс з журавлиною: простий рецепт

Уже за тиждень Новий рік, а ви вже подумали над святковим столом? Як на рахунок десертів, а саме різдвяного кексу? Цей надзвичайний десерт точно зігріє ваші серця.

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Рецептом поділилося видання pekar-konditer. У різдвяному кексі міститься журавлина, ароматні спеції, скуштувавши його ви також відчуєте ніжний медовий присмак. Для приготування страви вам знадобиться година вашого часу.

Інгредієнти:

В'ялена журавлина – жменя;

Вершкове масло – 60 грамів;

Гвоздика – 1/2 чайної ложки;

Духмяний перець – 1/2 чайної ложки;

Мед – 3 столові ложки;

Мелена кориця – 1/2 чайної ложки;

Мелений імбир – 1 столова ложка;

Мелений мускатний горіх – 1/2 чайної ложки;

Молоко - 100 грамів;

Пшеничне борошно – 150 грамів;

Розпушувач універсальний – 1 чайна ложка;

Сіль – 1/4 чайної ложки;

Сода – 1/4 чайної ложки;

Тростинний цукор – 150 грамів;

Яйце куряче – 2 штуки.

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Приготування:

У глибокій посудині збийте вершкове масло та тростинний цукор. Додайте яйця, мед, соду і молоко. Ретельно перемішайте. Рекомендовано використати інгредієнти кімнатної температури. З'єднайте решту сухих компонентів, а саме борошно, сіль, мелені спеції, розпушувач. Додайте їх до масляної суміші поступово. Крім цього, покладіть до тіста жменьку в'яленої журавлини. Підготуйте форму для кексу, змастивши її вершковим маслом та припорошивши борошном. Вилийте суміш і випікайте 30-40 хвилин у духовці при 180 градусах. Прикрасьте кекс за бажанням, використовуючи мигдальні пластівці, цукрову пудру і ягоди, або приготуйте цукрову глазур.

Смачного!

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