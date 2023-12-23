Як приготувати різдвяний кекс з журавлиною: простий рецепт
Уже за тиждень Новий рік, а ви вже подумали над святковим столом? Як на рахунок десертів, а саме різдвяного кексу? Цей надзвичайний десерт точно зігріє ваші серця.
Рецептом поділилося видання pekar-konditer. У різдвяному кексі міститься журавлина, ароматні спеції, скуштувавши його ви також відчуєте ніжний медовий присмак. Для приготування страви вам знадобиться година вашого часу.
Інгредієнти:
- В'ялена журавлина – жменя;
- Вершкове масло – 60 грамів;
- Гвоздика – 1/2 чайної ложки;
- Духмяний перець – 1/2 чайної ложки;
- Мед – 3 столові ложки;
- Мелена кориця – 1/2 чайної ложки;
- Мелений імбир – 1 столова ложка;
- Мелений мускатний горіх – 1/2 чайної ложки;
- Молоко - 100 грамів;
- Пшеничне борошно – 150 грамів;
- Розпушувач універсальний – 1 чайна ложка;
- Сіль – 1/4 чайної ложки;
- Сода – 1/4 чайної ложки;
- Тростинний цукор – 150 грамів;
- Яйце куряче – 2 штуки.
Читайте також: Як приготувати салат олів'є значно швидше ніж зазвичай: корисний лайфхак, що зекономить купу часу
Приготування:
- У глибокій посудині збийте вершкове масло та тростинний цукор. Додайте яйця, мед, соду і молоко. Ретельно перемішайте. Рекомендовано використати інгредієнти кімнатної температури.
- З'єднайте решту сухих компонентів, а саме борошно, сіль, мелені спеції, розпушувач. Додайте їх до масляної суміші поступово. Крім цього, покладіть до тіста жменьку в'яленої журавлини.
- Підготуйте форму для кексу, змастивши її вершковим маслом та припорошивши борошном. Вилийте суміш і випікайте 30-40 хвилин у духовці при 180 градусах.
- Прикрасьте кекс за бажанням, використовуючи мигдальні пластівці, цукрову пудру і ягоди, або приготуйте цукрову глазур.
Смачного!
Радимо також звернути увагу на рецепт салату "Різдвяний вінок".
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!