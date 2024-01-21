Замість борщу та розсольника: Як приготувати простий та смачний суп з квашеною капустою на обід

Капустняк – це смачне і ситне блюдо, яке можна приготувати вдома за досить короткий час. Воно виходить дуже наваристим і ароматним, завдяки квашеній капусті і м'ясу.

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Для приготування капустняку за рецептом з сайду sensatsiya потрібно взяти квашену капусту, білокачанну капусту, картоплю, цибулю, сало, свинину, пшоно, помідори, воду, приправу для борщу і олію.

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Ось поради, які допоможуть приготувати цей суп смачним:

М'ясо варимо в бульйоні протягом години.

Цибулю і сало обсмажуємо на олії.

Помідори гасимо з цибулею і салом.

Картоплю і пшоно додаємо в бульйон з м'ясом і варимо до готовності картоплі.

Білокачанну капусту шаткуємо і додаємо в суп разом з засмажкою.

Варимо суп ще 20 хвилин, додавши приправу для борщу, сіль і перець за смаком.

Інгредієнти:

Квашена капуста - 300 г

Білокачанна капуста - 300 г

Картопля - 650 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт

Сало - 50 г

Свинина - 600 г

Пшоно - 100 г

Помідори - 200 г

Вода - 3,2 літри

Приправа для борщу - 1 ч. л.

Олія рослинна - 3 ст. л.

Сіль і перець - за смаком

Приготування:

Свинину нарізаємо на невеликі шматочки і відправляємо в каструлю з водою. Солимо бульйон і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо на середньому вогні протягом години, періодично знімаючи пінку. Сало нарізаємо кубиками і обсмажуємо на олії в сковороді до золотистого кольору. Цибулю чистимо і нарізаємо кубиками. Додаємо до сала і обсмажуємо ще 5 хвилин. Помідори миємо і нарізаємо кубиками. Додаємо до цибулі і сала і гасимо на середньому вогні протягом 5 хвилин. Картоплю чистимо і нарізаємо кубиками. Пшоно промиваємо під проточною водою. У бульйон з м'ясом додаємо картоплю, пшоно і квашену капусту. Варимо до готовності картоплі. Білокачанну капусту дрібно шаткуємо. Готову картоплю витягаємо з бульйону, розминаємо в пюре і відправляємо назад в каструлю. Додаємо до супу засмажку, білокачанну капусту і приправу для борщу. Варимо ще 20 хвилин. Солимо і перчимо суп за смаком.

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