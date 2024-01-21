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Замість борщу та розсольника: Як приготувати простий та смачний суп з квашеною капустою на обід

Ігор Романько

Як зробити суп з квашеною капустою

Капустняк – це смачне і ситне блюдо, яке можна приготувати вдома за досить короткий час. Воно виходить дуже наваристим і ароматним, завдяки квашеній капусті і м'ясу.

Для приготування капустняку за рецептом з сайду sensatsiya потрібно взяти квашену капусту, білокачанну капусту, картоплю, цибулю, сало, свинину, пшоно, помідори, воду, приправу для борщу і олію.

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Ось поради, які допоможуть приготувати цей суп смачним:

  • М'ясо варимо в бульйоні протягом години.
  • Цибулю і сало обсмажуємо на олії.
  • Помідори гасимо з цибулею і салом.
  • Картоплю і пшоно додаємо в бульйон з м'ясом і варимо до готовності картоплі.
  • Білокачанну капусту шаткуємо і додаємо в суп разом з засмажкою.
  • Варимо суп ще 20 хвилин, додавши приправу для борщу, сіль і перець за смаком.

Інгредієнти:

  • Квашена капуста - 300 г
  • Білокачанна капуста - 300 г
  • Картопля - 650 г
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт
  • Сало - 50 г
  • Свинина - 600 г
  • Пшоно - 100 г
  • Помідори - 200 г
  • Вода - 3,2 літри
  • Приправа для борщу - 1 ч. л.
  • Олія рослинна - 3 ст. л.
  • Сіль і перець - за смаком

Приготування:

  1. Свинину нарізаємо на невеликі шматочки і відправляємо в каструлю з водою. Солимо бульйон і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо на середньому вогні протягом години, періодично знімаючи пінку.
  2. Сало нарізаємо кубиками і обсмажуємо на олії в сковороді до золотистого кольору.
  3. Цибулю чистимо і нарізаємо кубиками. Додаємо до сала і обсмажуємо ще 5 хвилин.
  4. Помідори миємо і нарізаємо кубиками. Додаємо до цибулі і сала і гасимо на середньому вогні протягом 5 хвилин.
  5. Картоплю чистимо і нарізаємо кубиками. Пшоно промиваємо під проточною водою.
  6. У бульйон з м'ясом додаємо картоплю, пшоно і квашену капусту. Варимо до готовності картоплі.
  7. Білокачанну капусту дрібно шаткуємо.
  8. Готову картоплю витягаємо з бульйону, розминаємо в пюре і відправляємо назад в каструлю.
  9. Додаємо до супу засмажку, білокачанну капусту і приправу для борщу. Варимо ще 20 хвилин.
  10. Солимо і перчимо суп за смаком.

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