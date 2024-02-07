Як приготувати простий та ситний салат-сендвіч: рецепт з TikTok
Сендвіч з нарізаним салатом – це не просто черговий модний рецепт з TikTok. Це ситна, різноманітна та візуально приваблива страва, яка легко готується і не потребує багато часу.
Ця універсальна страва може бути як ситним обідом, так і легкою вечерею. А якщо ви хочете додати трохи креативу до вашого бутерброда, тоді вам точно сподобається новий тренд TikTok – сендвіч з нарізаним салатом.
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Секрет популярності:
- Швидке та просте приготування: більшість інгредієнтів, ймовірно, вже є у вас вдома, а сам процес приготування займає лічені хвилини.
- Мінімальна потреба в приготуванні: не потрібно нічого варити чи смажити, просто наріжте інгредієнти та змішайте їх.
- Візуальна привабливість: яскраві кольори та цікава текстура роблять цей сендвіч справжньою окрасою столу.
- Ефектність нарізки: процес подрібнення всіх інгредієнтів на одній дошці заворожує і дарує відчуття задоволення.
Інгредієнти:
- 3 склянки салату ромен, тонко нарізаного
- 1 великий помідор, тонко нарізаний
- 120 г нарізаної салямі
- 120 г нарізаної індички
- 200 г нарізаного сиру
- 2 ст. л. майонезу
- 2 ст. л. гострої гірчиці
- 2 ч. л. солі
- 2 ч. л. чорного перцю
- 1 ст. л. італійської приправи
- ¼ склянки маринованих артишоків
- 2 ст. л. перцю чилі
- ¼ склянки пеперончіні (консервований перець)
- ¼ склянки маринованих корнішонів
- 3 ст. л. червоного винного оцту
- Булочки чи хліб на ваш вибір
Приготування:
- На велику обробну дошку викладіть салат, помідори, салямі, індичку, капіколу та проволоне.
- Полийте майонезом і гірчицею, а потім приправте зверху сіллю, перцем і італійськими приправами.
- Зверху викладіть серцевини артишоків, перець чилі, пеперончіні, мариновані огірки корнішони та червоний винний оцет.
- Великим ножем акуратно подрібніть всю суміш, доки вона не змішається і не розділиться на дуже дрібні шматочки.
- Ложкою викладіть суміш у випічку на ваш вибір і насолоджуйтеся!
Порада:
- Для більш здорового варіанту кладіть більшість овочів та меншість заправок.
- Експериментуйте з різними інгредієнтами, щоб знайти свій ідеальний рецепт.
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