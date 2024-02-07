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Як приготувати простий та ситний салат-сендвіч: рецепт з TikTok

Ігор Романько

Як зробити корисний та ситний сендвіч з салатом

Сендвіч з нарізаним салатом – це не просто черговий модний рецепт з TikTok. Це ситна, різноманітна та візуально приваблива страва, яка легко готується і не потребує багато часу.

Ця універсальна страва може бути як ситним обідом, так і легкою вечерею. А якщо ви хочете додати трохи креативу до вашого бутерброда, тоді вам точно сподобається новий тренд TikTok – сендвіч з нарізаним салатом.

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Секрет популярності:

  • Швидке та просте приготування: більшість інгредієнтів, ймовірно, вже є у вас вдома, а сам процес приготування займає лічені хвилини.
  • Мінімальна потреба в приготуванні: не потрібно нічого варити чи смажити, просто наріжте інгредієнти та змішайте їх.
  • Візуальна привабливість: яскраві кольори та цікава текстура роблять цей сендвіч справжньою окрасою столу.
  • Ефектність нарізки: процес подрібнення всіх інгредієнтів на одній дошці заворожує і дарує відчуття задоволення.

Інгредієнти:

  • 3 склянки салату ромен, тонко нарізаного
  • 1 великий помідор, тонко нарізаний
  • 120 г нарізаної салямі
  • 120 г нарізаної індички
  • 200 г нарізаного сиру
  • 2 ст. л. майонезу
  • 2 ст. л. гострої гірчиці
  • 2 ч. л. солі
  • 2 ч. л. чорного перцю
  • 1 ст. л. італійської приправи
  • ¼ склянки маринованих артишоків
  • 2 ст. л. перцю чилі
  • ¼ склянки пеперончіні (консервований перець)
  • ¼ склянки маринованих корнішонів
  • 3 ст. л. червоного винного оцту
  • Булочки чи хліб на ваш вибір

Приготування:

  1. На велику обробну дошку викладіть салат, помідори, салямі, індичку, капіколу та проволоне.
  2. Полийте майонезом і гірчицею, а потім приправте зверху сіллю, перцем і італійськими приправами.
  3. Зверху викладіть серцевини артишоків, перець чилі, пеперончіні, мариновані огірки корнішони та червоний винний оцет.
  4. Великим ножем акуратно подрібніть всю суміш, доки вона не змішається і не розділиться на дуже дрібні шматочки.
  5. Ложкою викладіть суміш у випічку на ваш вибір і насолоджуйтеся!

Порада:

  • Для більш здорового варіанту кладіть більшість овочів та меншість заправок.
  • Експериментуйте з різними інгредієнтами, щоб знайти свій ідеальний рецепт.

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