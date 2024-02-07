Як приготувати простий та ситний салат-сендвіч: рецепт з TikTok

Сендвіч з нарізаним салатом – це не просто черговий модний рецепт з TikTok. Це ситна, різноманітна та візуально приваблива страва, яка легко готується і не потребує багато часу.

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Ця універсальна страва може бути як ситним обідом, так і легкою вечерею. А якщо ви хочете додати трохи креативу до вашого бутерброда, тоді вам точно сподобається новий тренд TikTok – сендвіч з нарізаним салатом.

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Секрет популярності:

Швидке та просте приготування: більшість інгредієнтів, ймовірно, вже є у вас вдома, а сам процес приготування займає лічені хвилини.

Мінімальна потреба в приготуванні: не потрібно нічого варити чи смажити, просто наріжте інгредієнти та змішайте їх.

не потрібно нічого варити чи смажити, просто наріжте інгредієнти та змішайте їх. Візуальна привабливість: яскраві кольори та цікава текстура роблять цей сендвіч справжньою окрасою столу.

яскраві кольори та цікава текстура роблять цей сендвіч справжньою окрасою столу. Ефектність нарізки: процес подрібнення всіх інгредієнтів на одній дошці заворожує і дарує відчуття задоволення.

Інгредієнти:

3 склянки салату ромен, тонко нарізаного

1 великий помідор, тонко нарізаний

120 г нарізаної салямі

120 г нарізаної індички

200 г нарізаного сиру

2 ст. л. майонезу

2 ст. л. гострої гірчиці

2 ч. л. солі

2 ч. л. чорного перцю

1 ст. л. італійської приправи

¼ склянки маринованих артишоків

2 ст. л. перцю чилі

¼ склянки пеперончіні (консервований перець)

¼ склянки маринованих корнішонів

3 ст. л. червоного винного оцту

Булочки чи хліб на ваш вибір

Приготування:

На велику обробну дошку викладіть салат, помідори, салямі, індичку, капіколу та проволоне. Полийте майонезом і гірчицею, а потім приправте зверху сіллю, перцем і італійськими приправами. Зверху викладіть серцевини артишоків, перець чилі, пеперончіні, мариновані огірки корнішони та червоний винний оцет. Великим ножем акуратно подрібніть всю суміш, доки вона не змішається і не розділиться на дуже дрібні шматочки. Ложкою викладіть суміш у випічку на ваш вибір і насолоджуйтеся!

Порада:

Для більш здорового варіанту кладіть більшість овочів та меншість заправок.

Експериментуйте з різними інгредієнтами, щоб знайти свій ідеальний рецепт.

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