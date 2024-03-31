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Як приготувати пісне та ситне пюре з грибами: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити картопляне пюре з грибами до посту

Всі ми мріємо про ідеальний обід: ситний, смачний, бюджетний та привабливий на вигляд. Іноді знайти рецепт, який поєднує всі ці якості, буває непросто.

Але не здавайтеся! Сьогодні я поділюся з вами рецептом картопляного пюре, запеченого з грибами, який точно вам сподобається. Рецептом поділились на сайті noviydoctor.com.

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Ця страва:

  • Готується легко і швидко.
  • Не потребує дорогих інгредієнтів.
  • Дуже ситна та апетитна.
  • Сподобається і дорослим, і дітям.

Інгредієнти:

  • Картопля – 600 г
  • Гриби (печериці, лисички, білі) – 500 г
  • Сир сулугуні – 150 г
  • Вершки 10% – 200 мл
  • Вершкове масло – 80 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Паприка мелена (солодка або копчена) – 1 ч. л.
  • Сіль та перець – за смаком

Приготування:

  1. Відваріть картоплю в підсоленій воді до готовності (приблизно 30 хвилин).
  2. Наріжте гриби на невеликі шматочки.
  3. Обсмажте гриби на сковороді з вершковим маслом до золотистої скоринки.
  4. Додайте до грибів подрібнений часник, паприку, сіль та перець. Перемішайте і смажте ще 1 хвилину.
  5. Злийте воду з картоплі і додайте до неї підігріті вершки, паприку та натертий сир.
  6. Зробіть з картоплі пюре.
  7. Викладіть пюре у форму для запікання.
  8. Зверху рівномірно розподіліть гриби.
  9. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 10-12 хвилин.

Смачного!

P.S.

  • Замість сулугуні можна використовувати будь-який інший твердий сир.
  • Для більш пікантного смаку можна додати до грибів цибулю або зелень.
  • Замість вершків можна використовувати молоко.

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