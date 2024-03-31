Як приготувати пісне та ситне пюре з грибами: простий рецепт

Всі ми мріємо про ідеальний обід: ситний, смачний, бюджетний та привабливий на вигляд. Іноді знайти рецепт, який поєднує всі ці якості, буває непросто.

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Але не здавайтеся! Сьогодні я поділюся з вами рецептом картопляного пюре, запеченого з грибами, який точно вам сподобається. Рецептом поділились на сайті noviydoctor.com.

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Ця страва:

Готується легко і швидко.

Не потребує дорогих інгредієнтів.

Дуже ситна та апетитна.

Сподобається і дорослим, і дітям.

Інгредієнти:

Картопля – 600 г

Гриби (печериці, лисички, білі) – 500 г

Сир сулугуні – 150 г

Вершки 10% – 200 мл

Вершкове масло – 80 г

Часник – 2 зубчики

Паприка мелена (солодка або копчена) – 1 ч. л.

Сіль та перець – за смаком

Приготування:

Відваріть картоплю в підсоленій воді до готовності (приблизно 30 хвилин). Наріжте гриби на невеликі шматочки. Обсмажте гриби на сковороді з вершковим маслом до золотистої скоринки. Додайте до грибів подрібнений часник, паприку, сіль та перець. Перемішайте і смажте ще 1 хвилину. Злийте воду з картоплі і додайте до неї підігріті вершки, паприку та натертий сир. Зробіть з картоплі пюре. Викладіть пюре у форму для запікання. Зверху рівномірно розподіліть гриби. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 10-12 хвилин.

Смачного!

P.S.

Замість сулугуні можна використовувати будь-який інший твердий сир.

Для більш пікантного смаку можна додати до грибів цибулю або зелень.

Замість вершків можна використовувати молоко.

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