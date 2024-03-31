Як приготувати пісне та ситне пюре з грибами: простий рецепт
Всі ми мріємо про ідеальний обід: ситний, смачний, бюджетний та привабливий на вигляд. Іноді знайти рецепт, який поєднує всі ці якості, буває непросто.
Але не здавайтеся! Сьогодні я поділюся з вами рецептом картопляного пюре, запеченого з грибами, який точно вам сподобається. Рецептом поділились на сайті noviydoctor.com.
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Ця страва:
- Готується легко і швидко.
- Не потребує дорогих інгредієнтів.
- Дуже ситна та апетитна.
- Сподобається і дорослим, і дітям.
Інгредієнти:
- Картопля – 600 г
- Гриби (печериці, лисички, білі) – 500 г
- Сир сулугуні – 150 г
- Вершки 10% – 200 мл
- Вершкове масло – 80 г
- Часник – 2 зубчики
- Паприка мелена (солодка або копчена) – 1 ч. л.
- Сіль та перець – за смаком
Приготування:
- Відваріть картоплю в підсоленій воді до готовності (приблизно 30 хвилин).
- Наріжте гриби на невеликі шматочки.
- Обсмажте гриби на сковороді з вершковим маслом до золотистої скоринки.
- Додайте до грибів подрібнений часник, паприку, сіль та перець. Перемішайте і смажте ще 1 хвилину.
- Злийте воду з картоплі і додайте до неї підігріті вершки, паприку та натертий сир.
- Зробіть з картоплі пюре.
- Викладіть пюре у форму для запікання.
- Зверху рівномірно розподіліть гриби.
- Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 10-12 хвилин.
Смачного!
P.S.
- Замість сулугуні можна використовувати будь-який інший твердий сир.
- Для більш пікантного смаку можна додати до грибів цибулю або зелень.
- Замість вершків можна використовувати молоко.
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