Як приготувати корисну заварку для напою із шипшини: 2 найкращі способи

Шипшина – це не лише смачний напій, але й дієвий засіб для підтримки здоров'я та імунної системи, особливо в період активності вірусних та бактеріальних інфекцій.

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Однак важливо зазначити, що правильний спосіб приготування грає ключову роль у збереженні всіх цінних властивостей шипшини, пише prostoway.

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Термос: Найпростіший спосіб приготування напою із шипшини – використання термоса. Плоди шипшини миємо, очищаємо, трошки мнемо, і заварюємо окропом. Напій залишається у термосі протягом кількох годин, дозволяючи ефективно виділити корисні речовини. Цей метод також підходить для висушених плодів шипшини. Водяна баня: Складніший, але ефективний метод – використання водяної бані. 2 столові ложки плодів шипшини подрібнюються, заливаються двома склянками води і готуються на водяній бані протягом 20 хвилин під кришкою. Напій залишається на 40 хвилин, проціджується і готовий до вживання.

Важливо пам’ятати, що просте додавання плодів шипшини в чай може не принести багато користі, оскільки такий метод не дозволяє ефективно виділити корисні речовини. Варто уникати приготування відварів, оскільки це може призвести до втрати корисних властивостей продукту.

Раніше ми писали про те, як приготувати відвар з шипшини, щоб не втратити всі вітаміни.

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