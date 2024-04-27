Як приготувати паску крафін: ваші гості будуть в захваті

Сьогодні поділюсь з вами рецептом святкової Великодньої випічки, що стане прикрасою вашого столу та фаворитом всіх ваших близьких та гостей.

Опара:

• Молоко — 200 мл;

• Цукор — 1 ст.л;

• 7 г сухих або 21 г свіжих дріжджів;

• Борошно — 1 ст.л.

Для тіста:

• Яйце — 1 шт + 2 жовтки;

• Цукор — 100 г;

• Дрібка солі;

• Вершкове масло — 80 г;

• Ванільний ароматизатор;

• Борошно — 450-500 г;

Для начинки:

• Родзинки — 100 г;

• Вершкове масло — 60 г.

Приготування:

1. Робимо опару: змішуємо молоко, цукор, дріжджі та частину борошна. Накриваємо плівкою та настоюємо.

2. Замішуємо тісто зі всіх інгредієнтів, накриваємо плівкою та ставимо підійти.

3. Розділяємо на частини, розкачуємо, змащуємо маслом, додаємо родзинки та формуємо, як на відео.

4. Ставимо в форму і в тепле місце на 40 хв.

5. Випікаємо при температурі 180° протягом 35 хв.