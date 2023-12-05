Яйця та сир: Як приготувати омлет всього з двух інгредієнтів

Сніданок – це особливий прийом їжі, який ми часто хочемо, щоб був не лише смачним, але й ситним та швидким у приготуванні. Один з улюблених варіантів сніданку серед багатьох – це пишний омлет. Якщо ви вже випробували безліч рецептів і шукаєте щось нове, пропонуємо спробувати сирний омлет.

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Разом із порталом Today ми поділимося рецептом сирного омлету, який, без сумніву, здивує вас своєю смаковою насиченістю. Варіантів його приготування безліч, але ми пропонуємо спробувати саме цей – легкий, простий і його можна доповнити улюбленими овочами. Замість звичайної олії ми використаємо вершкове масло, що додасть омлету неповторний смак.

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Сир для цього рецепту краще вибрати м'який у брикетах, або ж зернистий, який можна легко розтерти через сито або подрібнити блендером. Важливо також витримати яйця в кімнатній температурі протягом пів години перед приготуванням омлету.

Інгредієнти:

100 г сиру

3 яйця

2 гілочки петрушки

Рослинна олія

Паприка, сіль, чорний мелений перець за смаком

Спосіб Приготування:

Дрібно нарізати зелень. У глибокій мисці збити яйця. Додати спеції та сир, ретельно перемішати, доки отримана суміш не стане схожою на рідку сметану. Розігріти сковорідку з олією, влити яєчну суміш, накрити кришкою і готувати протягом 15 хвилин. Після цього перевернути омлет і смажити до золотистої скоринки.

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