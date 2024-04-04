Як приготувати неймовірні сирні оладки: простий рецепт
Хто не любить пухкі, апетитні сирні оладки? Ця страва не лише смачна, але й корисна. А ще сирні оладки дуже просто готувати, тому вони стануть ідеальним сніданком у вихідний день.
Сирні оладки – це не лише смачний, але й корисний сніданок. Вони багаті на білок, кальцій та інші корисні речовини. Тому не зволікайте, а готуйте цю чудову страву для своїх близьких. Записуйте рецепт з сайту prostoway.com до своєї кулінарної скарбнички.
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Інгредієнти:
- Кисломолочний сир - 200 г
- Борошно - 200 г
- Кефір - 200 мл
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 3 ст.л.
- Розпушувач - 1 ч.л.
- Сіль - дрібка
Приготування:
- Кисломолочний сир розімніть виделкою, якщо він грудочками.
- Яйця розітріть з цукром та сіллю.
- Додайте теплий кефір та перемішайте.
- Введіть сир, борошно та розпушувач. Добре вимішайте тісто.
- Розігрійте сковороду з олією.
- Викладайте оладки ложкою та обсмажуйте з двох сторін до золотистого кольору.
Смачного!
Порада:
- Подавайте сирні оладки зі сметаною, варенням, медом або фруктовим джемом.
- До тіста можна додати родзинки, цукати або ванільний цукор.
- Щоб оладки вийшли пишними, не забивайте тісто борошном.
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