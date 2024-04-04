Як приготувати неймовірні сирні оладки: простий рецепт

Хто не любить пухкі, апетитні сирні оладки? Ця страва не лише смачна, але й корисна. А ще сирні оладки дуже просто готувати, тому вони стануть ідеальним сніданком у вихідний день.

Відео дня

Сирні оладки – це не лише смачний, але й корисний сніданок. Вони багаті на білок, кальцій та інші корисні речовини. Тому не зволікайте, а готуйте цю чудову страву для своїх близьких. Записуйте рецепт з сайту prostoway.com до своєї кулінарної скарбнички.

Читайте також: Що не можна додавати в деруни та поради для приготування ідеальних дерунів

Інгредієнти:

Кисломолочний сир - 200 г

Борошно - 200 г

Кефір - 200 мл

Яйця - 2 шт.

Цукор - 3 ст.л.

Розпушувач - 1 ч.л.

Сіль - дрібка

Приготування:

Кисломолочний сир розімніть виделкою, якщо він грудочками. Яйця розітріть з цукром та сіллю. Додайте теплий кефір та перемішайте. Введіть сир, борошно та розпушувач. Добре вимішайте тісто. Розігрійте сковороду з олією. Викладайте оладки ложкою та обсмажуйте з двох сторін до золотистого кольору.

Смачного!

Порада:

Подавайте сирні оладки зі сметаною, варенням, медом або фруктовим джемом.

До тіста можна додати родзинки, цукати або ванільний цукор.

Щоб оладки вийшли пишними, не забивайте тісто борошном.

Радимо також звернути увагу на рецепт лінивої вечері для всієї сім‘ї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!