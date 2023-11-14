Як приготувати надзвичайно пишний омлет всього тільки з яєць та молока

Омлет – це смачний та поживний сніданок, але часто його приготування супроводжується великою кількістю миття посуду. Проте радимо вам спробувати незвичайний спосіб готування пишного омлету без застосування олії, сковороди та навіть духовки.

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Цей спосіб приготування від "Бабусиних рецептів" не тільки зекономить вам час, але і створить надзвичайно смачний та ніжний сніданок. Він не тільки призначений для економії вас від миття посуду, але і надасть можливість насолодитися смачним сніданком без зайвих клопотів.

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Інгредієнти:

250 мл яєчної маси кімнатної температури;

250 мл молока кімнатної температури;

Дрібка солі.

Приготування:

У тарілці використовуйте вилку, щоб збити 4 яйця. Додайте сіль за вашим смаком та налийте молоко у яйця, помішуючи, але не збиваючи. Поставте тарілку з сумішшю в каструлю з водою так, щоб вода не досягала середини тарілки. Покрийте каструлю кришкою та розігрійте на великому вогні до закипання. Після цього зменште вогонь та готуйте омлет протягом близько 20 хвилин. Після приготування переверніть омлет на плоску тарілку та готово – ви готові насолоджуватися цим легким та безготівковим омлетом.

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