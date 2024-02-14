Як приготувати мусаку зі свіжою капустою: болгарський рецепт

Мусака – це не просто страва, це справжня кулінарна візитівка Болгарії, яка поєднує в собі ситність, багатство смаків та ароматів. Замість традиційних баклажанів, пропонуємо спробувати рецепт мусаки з білокачанної капусти – не менш смачний та оригінальний варіант.

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Ця страва стане чудовим обідом або вечерею для всієї родини. Спробуйте приготувати смачну та ситну мусаку за рецептом з сайту Shuba.

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Інгредієнти:

Для запіканки: 1,5 кг білокачанної капусти 450 г телячого фаршу 350 г свинячого фаршу 2 шт. солодкого червоного перцю 1 ст. л. сушеного чебрецю 2 ст. л. олії Сіль та перець за смаком

Для соусу: 2 ст. л. вершкового масла (73%) 2 ст. л. борошна 400 мл молока (3,2%) 1/4 ч. л. меленого мускатного горіха 2 жовтки курячих яєць 1 ст. л. гірчиці Сіль та перець за смаком



Приготування:

Запечіть солодкий перець: Добре вимийте перці, проколіть їх зубочисткою в декількох місцях.

Запечіть у духовці або мікрохвильовій печі до м'якості.

Можна використовувати консервований перець. Підготуйте капусту: Вимийте капусту, виріжте тверду частину та розберіть на листки.

Відваріть листя в пароварці до м'якості (або трохи прокип'ятіть).

Охолодіть листя, виріжте тверді жили. Приготуйте фарш: Наріжте запечений перець шматочками по 2 см.

Протушкуйте перець на сковороді з олією протягом 5 хвилин.

Додайте фарш, чебрець, сіль та перець.

Обсмажте фарш до коричневого кольору, подрібнюючи його ложкою. Приготуйте соус: Розтопіть вершкове масло в каструльці.

Додайте борошно, перемішайте та обсмажте протягом 5 хвилин.

Поступово влийте молоко, постійно помішуючи, до загустіння.

Додайте сіль, мускатний горіх, гірчицю, перемішайте. Сформуйте мусаку: Змастіть форму для запікання олією.

Викладіть на дно форми шар капустяного листя.

Зверху викладіть шар фаршу, потім соус.

Повторіть шари, доки не закінчаться інгредієнти.

Залийте мусаку зверху соусом. Запікання: Накрийте форму фольгою.

Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин до золотистої скоринки.

Порада:

Для більш насиченого смаку можна додати до фаршу тертий сир або подрібнені волоські горіхи.

Замість телячого та свинячого фаршу можна використовувати курячий або індичий.

Для вегетаріанського варіанту мусаки фарш можна замінити грибами або сочевицею.

Смачного!

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