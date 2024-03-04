Як приготувати минтай у лаваші: оригінальний рецепт
Хочете урізноманітнити своє меню і приготувати щось нове і смачне? Спробуйте цей рецепт минтая в лаваші! Риба виходить неймовірно соковитою, ніжною і ароматною, а лаваш робить її ще й ситною.
Цей рецепт з сайту "Одна хвилина" дуже простий і швидкий, а результат вас приємно здивує. Риба в лаваші стане чудовою вечерею або обідом для всієї родини.
Читайте також: Як почистити оселедець за хвилину: господині поділились лайфхаком
Для приготування вам знадобиться:
- Філе минтая - 1,5 кг
- Яйце - 1 шт
- Майонез - 300 г
- Гірчиця в зернах - 2 ч. л.
- Твердий сир - 200 г
- Цибуля - 1 шт
- Зелень - 30 г
- Помідори - 3 шт
- Лаваш (20х30 см)
- Сіль, перець за смаком
Для змащування:
- Яйце - 1 шт
- Сметана - 2 ч. л.
Приготування:
- Рибу промийте, обсушіть і наріжте порційними шматочками. Посоліть і поперчіть з обох боків.
- У мисці змішайте яйце, майонез, гірчицю, сіль і тертий сир. Додайте подрібнену зелень.
- Цибулю і помідори наріжте кружальцями.
- Лаваш наріжте шматками 20х30 см. На кожен шматок лаваша викладіть 2 кільця помідора, цибулю і шматок риби. Зверху накрийте сирною начинкою.
- Загорніть лаваш конвертиком.
- Викладіть конвертики на деко, застелене пергаментом. Змастіть їх сумішшю яйця і сметани.
- Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 30-35 хвилин.
Нагадаємо, ми вже писали, як швидко почистити рибу.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!