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Як приготувати минтай у лаваші: оригінальний рецепт

Ігор Романько

Як запекти мінтай у лаваші в духовці

Хочете урізноманітнити своє меню і приготувати щось нове і смачне? Спробуйте цей рецепт минтая в лаваші! Риба виходить неймовірно соковитою, ніжною і ароматною, а лаваш робить її ще й ситною.

Цей рецепт з сайту "Одна хвилина" дуже простий і швидкий, а результат вас приємно здивує. Риба в лаваші стане чудовою вечерею або обідом для всієї родини.

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Для приготування вам знадобиться:

  • Філе минтая - 1,5 кг
  • Яйце - 1 шт
  • Майонез - 300 г
  • Гірчиця в зернах - 2 ч. л.
  • Твердий сир - 200 г
  • Цибуля - 1 шт
  • Зелень - 30 г
  • Помідори - 3 шт
  • Лаваш (20х30 см)
  • Сіль, перець за смаком

Для змащування:

  • Яйце - 1 шт
  • Сметана - 2 ч. л.

Приготування:

  1. Рибу промийте, обсушіть і наріжте порційними шматочками. Посоліть і поперчіть з обох боків.
  2. У мисці змішайте яйце, майонез, гірчицю, сіль і тертий сир. Додайте подрібнену зелень.
  3. Цибулю і помідори наріжте кружальцями.
  4. Лаваш наріжте шматками 20х30 см. На кожен шматок лаваша викладіть 2 кільця помідора, цибулю і шматок риби. Зверху накрийте сирною начинкою.
  5. Загорніть лаваш конвертиком.
  6. Викладіть конвертики на деко, застелене пергаментом. Змастіть їх сумішшю яйця і сметани.
  7. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 30-35 хвилин.

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