Як приготувати майонез без яєць та що додати, якщо він вийшов рідким

Майонез – це популярна заправка, яку можна використовувати в різних стравах, від салатів до бутербродів. Однак традиційний майонез містить яйця, що може бути проблемою для вегетаріанців, веганів або людей з алергією на яйця.

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На щастя, існує безліч рецептів майонезу без яєць, які можна легко приготувати вдома. Лайфхаком поділилося видання santeplusmag.

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Як приготувати майонез без яєць

Інгредієнти

100 мл соєвого молока або іншого рослинного молока

230 мл соняшникової олії

сіль та чорний перець

петрушка, коріандр або будь-яка суха ароматна трава

пів чайної ложки сухої гірчиці

пів чайної ложки соєвого соусу

половина чайної ложки лимонного соку

2 зубчики часнику або більше, залежно від смаку.

Спочатку висипаємо всі інгредієнти в салатник, потім блендером перемішуємо все без перерви протягом 30 секунд. Якщо суміш дуже рідка, додайте трохи олії та перемішайте, щоб отримати однорідну текстуру.

Такий майонез можна зберігати у холодильнику в герметичному контейнері упродовж 4-5 днів.

Що робити, якщо майонез не вдається

Візьміть 3 або 4 столові ложки невдалого майонезу та додайте крапельку олії, збийте блендером на високій швидкості. Секрет успішного майонезу полягає в поступовому додаванні олії під час змішування інгредієнтів. Потім поступово додайте решту "невдалого майонезу" та перебийте блендером, поки вся суміш не стане однорідною.

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