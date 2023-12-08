Як приготувати найкращий та найсмачніший еспресо: відповідь науковців
Еспресо – це один з найпопулярніших видів кави у світі. Його вишуканий смак і густа текстура роблять його ідеальним напоєм для початку дня або для втамування спраги в будь-який час.
Але як приготувати найкращий еспресо? Це питання, над яким мізкують любителі кави та професійні баристи вже багато років. Недавнє дослідження, проведене вченим з Університету Орегона та вулканологом Джошуа Мендесом Харпером, може дати відповідь на це питання, пише IFLScience.
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Дослідники виявили, що статична електрика, яка утворюється під час помелу кави, може негативно позначитися на якості еспресо. Це пов’язано з тим, що статична електрика може призвести до утворення грудок у меленій каві, що ускладнює рівномірну екстракцію.
Щоб розв'язати цю проблему, дослідники запропонували додавати невелику кількість води до меленої кави перед приготуванням еспресо. Додавання води зменшує статичну електрику, а також допомагає ущільнити мелену каву, що покращує екстракцію.
У своїх експериментах дослідники виявили, що додавання лише 20 мікролітрів води на грам меленої кави значно покращує якість еспресо. Еспресо, приготоване з меленої кави з додаванням води, було більш однорідним, густим і насиченим.
"Це дослідження має важливе значення для виробників кави та барист, оскільки воно показує, як можна покращити якість еспресо", – сказав Крістофер Хендон, старший автор дослідження.
Отже, якщо ви хочете приготувати найкращий еспресо, дотримуйтесь цих порад:
- Використовуйте свіжообсмажену каву.
- Змеліть каву безпосередньо перед приготуванням.
- Використовуйте кавомолку з рівномірним помелом.
- Додайте невелику кількість води до меленої кави перед приготуванням.
Завдяки цим порадам ви зможете приготувати еспресо, який здивує вас своїм смаком і ароматом.
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