Картопля є відмінним гарніром на обід чи вечерю, а запечена картопля – це чудовий спосіб підняти її смакові якості. Ось рецепт, який враховує маленькі, але важливі деталі для вдосконалення простого смаку смаженої картоплі.

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Цей рецепт додасть запеклій картоплі новий смак та хрустку текстуру, створюючи справжню делікатесну страву. Спробуйте приготувати її за рецептом відомого кухаря Джеймі Олівера.

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Запечена Картопля з Шавлією і Часником:

Інгредієнти:

2,5 кг картоплі

4 ст. ложки масла

Оливкова олія

1 голівка часнику

15 г свіжої шавлії

Час: 1 година 30 хвилин Порції: 10

Інструкція:

Почистіть картоплю і покладіть, не розрізаючи, в киплячу підсолену воду. Варіть протягом 15 хвилин, а потім відкиньте на друшляк і дайте висохнути протягом двох хвилин. Акуратно струсіть друшляк кілька разів, щоб краї картоплі стали шорсткими - це забезпечить хрустку скоринку зовні. Покладіть масло та одну столову ложку оливкової олії на найбільше деко. Додайте картоплю, щедру дрібку морської солі та чорного перцю. Перемішайте, щоб картопля покрилася олією та приправами. Накрийте картоплю кришкою та залиште на ніч у холодильнику. Наступного дня розігрійте духовку до 180 градусів. Подрібніть зубчики часнику і додайте на деко. Запікайте картоплю протягом години, або поки вона не стане хрусткою і золотистою. Дістаньте деко з духовки, обережно розчавіть кожну картоплину до половини за допомогою товкачика. Збризніть листя шавлії олією, щоб надати їм ще більшої хрусткості. Посипте картоплю шавлією і запікайте ще 20–25 хвилин до золотистого кольору. Подавайте з улюбленим соусом, смаженим м'ясом чи овочами.

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