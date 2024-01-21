Як приготувати домашню нутеллу без цукру та варіння всього за 2 хвилини
Шоколадна паста – це смачний і корисний десерт, який можна приготувати вдома. Вона чудово підходить для бутербродів, тортів, кексів та інших десертів.
Домашня шоколадна паста – це відмінна альтернатива магазинним солодощам. Вона смачна, корисна і проста в приготуванні. Завдяки своїм властивостям, паста може використовуватися в різних кулінарних рецептах, пише sensatsiya.com.
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Інгредієнти
- 150 г фундука
- 100 г вершкового масла
- 5 чайних ложок какао
- 300 мл згущеного молока
Приготування
- Подрібніть фундук в блендері або кавомолці до консистенції жирної горіхової пасти.
- Додайте до фундукової пасти розм'якшене вершкове масло, згущене молоко і какао.
- Збийте всі інгредієнти до однорідної маси.
- Перекладіть готову пасту в банку і зберігайте в холодильнику.
Поради
- Для більш насиченого шоколадного смаку ви можете додати до пасти трохи шоколаду або какао-порошку.
- Якщо ви хочете, щоб паста була більш солодкою, додайте до неї більше згущеного молока.
- Для більш ніжної консистенції пасту можна пропустити через сито.
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