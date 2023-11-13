Як приготувати домашній кетчуп на зиму: простий рецепт
Домашній кетчуп – це ідеальний додаток до піци, рагу, м'ясних страв або просто смачної ложки. Що цікаво, його легко приготувати з доступних інгредієнтів.
Фудблогер Татьяна Квита поділилася цим смачним рецептом на своїй сторінці в Instagram. Спробуйте цей рецепт і насолоджуйтеся ароматним та смачним домашнім кетчупом без зайвого клопоту.
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З цієї порції виходить близько шести банок по 0,5 л. Якщо ви хочете приготувати більше або менше, просто помножте або поділіть вказані інгредієнти на необхідну кількість.
Інгредієнти:
- Помідори – 4 кг
- Цибуля – 1 кг
- Часник – 10-15 зубчиків
- Сіль – 50 г
- Цукор – 150 г
- Чорний перець
- Прованські/італійські трави
- Сушена гвоздика – 5 шт.
- Оцет – 50 мл
Приготування:
- Спочатку наріжте помідори та лук. Потім перенесіть їх у блендер і збийте до однорідної маси. Налийте отриману суміш у каструлю і варіть приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи.
- Тим часом збийте в блендері часник з базиліком, додайте до суміші і варіть 30 хвилин. Після чого знову збийте томатну масу. Через 20 хвилин додайте сіль, цукор, гвоздику, прованські трави і оцет, перемішайте.
- Наповніть банки отриманою сумішшю, закрийте кришкою і переверніть на рушник до повного охолодження.
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