Як приготувати швидкий та дуже смачний салат із яєць та моркви
Всього за десять хвилин ви можете приготувати смачний та корисний морквяний салат, який вражає не лише своєю простотою, але й смаковим багатством.
Разом з cook_with_me_at_home ми поділимося рецептом цієї швидкої страви, яка стане чудовим доповненням до вашого столу.
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Інгредієнти:
- Морква свіжа – 500-600 г
- Яйця – 6 шт.
- Твердий сир – 150 г
- Часник – 3 зубці
- Сметана (жирна) – 2 ст. л.
- Спеції: сіль, перець – на свій смак
Приготування:
- Яйця варимо до ступеня крутого, охолоджуємо, чистимо і натираємо на тертці з середніми отворами.
- Моркву, відварену до готовності, чистимо і також тремо на тертці з середніми отворами.
- Часник чистимо, пропускаємо через прес, а потім змішуємо зі сметаною та улюбленими спеціями.
- У салатнику об'єднуємо всі підготовлені інгредієнти, додаємо тертий твердий сир, змішуємо та подаємо на стіл.
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