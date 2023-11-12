Як приготувати бананові сирники з начинкою "сюрпризом": простий рецепт

Сніданок у суботу повинен бути не лише ситним, але й задовільним солодощами. Якщо ви шукаєте чудовий спосіб розпочати свій вихідний день, спробуйте наш рецепт смачних сирників.

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Цей рецепт дозволить вам насолоджуватися ситним та смачним сніданком, який обов'язково підніме настрій та зарядить позитивом на весь день, пише Таблоїд Волині.

Інгредієнти:

200 г зернистого сиру будь-якої жирності (9% у нашому випадку),

1 яйце,

1 ст.л. борошна (використовуємо вівсяне),

Цукор (за смаком),

1/4 банана,

Кориця (можна додати цедру апельсина та ванілін).

Спосіб приготування:

Збиваємо яйце та додаємо борошно та зернистий сир. Перемішуємо до однорідності. Додаємо цукор та спеції за вашим смаком, знову перемішуємо. Формуємо сирники, додаючи у середину кожного дольку банана. Викладаємо ложкою на розігріту сковорідку так, щоб всі сирники були однакової форми, та смажимо.

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