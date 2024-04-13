Як правильно смажити тріску, щоб залишалась соковитою: кулінарні секрети

Мріяли про неймовірно соковиту та ароматну тріску? Не витрачайте час на складні страви! Всього 20 хвилин – і на вашому столі красуватиметься риба, яка здивує вас своїм смаком.

Цей рецепт від "Meat & Veggies" – саме те, що вам потрібно. Не забудьте про свіжу зелень та овочі – вони доповнять вашу страву та зроблять її ще більш апетитною.

Читайте також: Як почистити оселедець за хвилину: господині поділились лайфхаком

Що вам знадобиться:

450 г філе тріски;

Сіль та перець - за смаком;

2 ст. л. олії;

3 зубчики часнику;

Гілочка чебрецю;

2 ст. л. лимонного соку;

1 ст. л. олії.

Секрет успіху:

Вибирайте якісну рибу! ТМ "Водний Світ" - бездоганний вибір, адже це лідер на українському ринку морепродуктів, який протягом 22 років постачає лише найкращу продукцію.

Приготування:

Обсушіть філе тріски паперовими рушниками, натріть сіллю та перцем з обох боків. Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Викладіть рибу та обсмажте 5 хвилин з одного боку. Переверніть тріску, додайте вершкове масло на сковороду. Подрібніть часник і обсмажте його разом з рибою та гілочкою чебрецю. Зменшіть вогонь і готуйте ще 2-3 хвилини, періодично поливаючи тріску маслом зі сковороди. Зніміть рибу з вогню, полийте лимонним соком і подавайте до столу.

Смачного!

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко почистити рибу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!