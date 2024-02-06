Як правильно заварювати і пити каву, щоб вона сприяла схудненню

Хто з нас не мріє про струнку фігуру без зайвих кілограмів? Кава може стати вашим вірним союзником у цій справі. Кава – це лише один із інструментів для схуднення. Для досягнення стійкого результату важливо також дотримуватися здорової дієти і регулярно займатися спортом.

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Англійські вчені довели, що кава стимулює перетворення білої жирової тканини на бурий, який спалюється для вироблення тепла, пише ТСН.

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Ось кілька порад, як правильно пити каву, щоб розігнати метаболізм і швидше схуднути:

1. Не пийте каву натщесерце. Це може негативно вплинути на ваш шлунок. Найкраще пити каву після їжі, щоб активувати обмін речовин і спалювати більше калорій.

2. Пийте каву перед фізичними навантаженнями. Кофеїн підвищить вашу енергетичну активність і допоможе вам спалити більше калорій під час тренування.

3. Пийте чорну каву. Кавові напої з цукром і молоком можуть містити багато калорій. Для схуднення краще пити чорну каву, можна додати трохи меду або знежиреного молока.

4. Не пийте занадто багато кави. Кофеїн може викликати занепокоєння, безсоння та інші проблеми зі здоров'ям. Достатньо 2-3 чашок кави в день.

5. Додайте спеції. Додайте в каву корицю, імбир або кардамон. Ці спеції також допомагають розігнати метаболізм.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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