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Як правильно запікати овочі в духовці: кулінарні поради

Ігор Романько

Як правильно приготувати будь-які овочі в духовці

Овочі, запечені у фользі в духовці – це не лише неймовірно смачна, але й дуже корисна страва, яку можна готувати протягом року. Її головна перевага – універсальність. Ви можете використовувати будь-які овочі, які вам подобаються, або ті, які є під рукою.

Запечені овочі у фользі – це чудовий варіант для здорового та ситного обіду або вечері. Спробуйте приготувати цю страву за рецептом з сайту nv.ua, і вона обов'язково вам сподобається.

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Інгредієнти:

  • Овочі за смаком (картопля, буряк, морква, болгарський перець, кабачок)
  • Часник
  • Спеції
  • Сіль
  • Перець
  • Вершкове масло
  • Оливкова олія

Приготування:

  1. Помийте овочі.
  2. Буряк та моркву почистіть. Кабачки та картоплю можна залишити зі шкіркою.
  3. Наріжте овочі скибочками та покладіть у глибоку ємність.
  4. Додайте подрібнений часник, спеції, сіль та перець.
  5. Наріжте вершкове масло скибочками та додайте до овочів.
  6. Полийте овочі оливковою олією та ретельно перемішайте.
  7. Сформуйте деко з фольги та викладіть на нього овочі.
  8. Щільно запечатайте деко фольгою та поставте в розігріту до 180°C духовку на 1 годину або більше.
  9. Дайте овочам охолонути та подавайте на стіл.

Порада:

  • Ви можете додати до овочів інші інгредієнти, такі як цибуля, гриби, зелень або сир.
  • Для більш насиченого смаку можна замаринувати овочі перед запіканням.
  • Час запікання може варіюватися залежно від типу та розміру овочів.

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