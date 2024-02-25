Як правильно запікати овочі в духовці: кулінарні поради
Овочі, запечені у фользі в духовці – це не лише неймовірно смачна, але й дуже корисна страва, яку можна готувати протягом року. Її головна перевага – універсальність. Ви можете використовувати будь-які овочі, які вам подобаються, або ті, які є під рукою.
Запечені овочі у фользі – це чудовий варіант для здорового та ситного обіду або вечері. Спробуйте приготувати цю страву за рецептом з сайту nv.ua, і вона обов'язково вам сподобається.
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Інгредієнти:
- Овочі за смаком (картопля, буряк, морква, болгарський перець, кабачок)
- Часник
- Спеції
- Сіль
- Перець
- Вершкове масло
- Оливкова олія
Приготування:
- Помийте овочі.
- Буряк та моркву почистіть. Кабачки та картоплю можна залишити зі шкіркою.
- Наріжте овочі скибочками та покладіть у глибоку ємність.
- Додайте подрібнений часник, спеції, сіль та перець.
- Наріжте вершкове масло скибочками та додайте до овочів.
- Полийте овочі оливковою олією та ретельно перемішайте.
- Сформуйте деко з фольги та викладіть на нього овочі.
- Щільно запечатайте деко фольгою та поставте в розігріту до 180°C духовку на 1 годину або більше.
- Дайте овочам охолонути та подавайте на стіл.
Порада:
- Ви можете додати до овочів інші інгредієнти, такі як цибуля, гриби, зелень або сир.
- Для більш насиченого смаку можна замаринувати овочі перед запіканням.
- Час запікання може варіюватися залежно від типу та розміру овочів.
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