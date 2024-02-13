Як правильно висаджувати рослини в клумбі, щоб вона сформувалась гарною

Хочете, щоб ваша клумба цвіла і радувала око весь сезон? Трохи зусиль ви зможете створити клумбу, яка буде радувати вас красою протягом багатьох років.

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Спробуйте поєднати хвойні рослини з квітами, пише greenpost. Експериментуйте, шукайте нові поєднання і ваша клумба буде неповторною.

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Це не лише красиво, але й практично. Хвойні слугують фоном для квітів, роблячи композицію більш елегантною. Вони зеленіють протягом року, тому клумба буде красивою навіть взимку. Хвойні виділяють ефірні масла, які корисні для багатьох квітів.

Ось кілька порад, як створити клумбу з хвойних і квітів:

Вибирайте рослини, які підходять для вашого клімату.

Звертайте увагу на розмір і форму рослин.

Хвойні краще розміщувати ззаду або в центрі клумби.

Квіти краще садити спереду.

Підбирайте кольори квітів, які гармонують з хвойними.

Не забудьте про декоративні елементи:

Камінці

Фонтани

Скульптури

Садові світильники

Доглядайте за клумбою:

Регулярно поливайте

Видаляйте бур'яни

Підгодовуйте рослини

Ось кілька ідей для поєднання хвойних і квітів:

Ялівець + троянди

Туя + петунія

Можжевельник + лілії

Сосна + іриси

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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