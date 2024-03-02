Як правильно обрати парасолю: три важливі поради

Парасолька – корисний аксесуар не лише восени, а й навесні. Щоб захиститися від дощу, потрібно правильно підійти до її вибору. Розберемося з деталями.

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Особливості вибору

Звертайте увагу на каркас. Парасольки-тростини мають більш надійну конструкцію, але через закруглену ручку гірше поміщаються до сумки.

Краще купити дві: одну міцнішу тростину на дощ, а другу - автоматичну компактну, щоб носити з собою.

Перевага автоматичних – відкриваються та закриваються однією кнопкою. Але можна взяти й звичайну, що розкривається вручну – на ваш смак.

Зверніть увагу на матеріал каркасу. Алюмінієві легші, але менш довговічні за сталеві. Обирайте парасольки з більшою кількістю спиць на куполі.

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Якісні та непромокальні матеріали для купола – поліестер та епонж. Прості нейлонові моделі можуть підвести.

Щодо кольору та принтів – обирайте на свій смак. Класикою вважається чорна парасолька. А на весну можна яскравіші відтінки чи малюнки.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна відкривати парасольку у приміщенні.

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