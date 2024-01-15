Як правильно обрати якісний фарш: 2 дієві методи

При виборі фаршу ми орієнтуємось на його колір. Колір м'яса залежить від хімічної реакції міоглобіну, білка, який міститься в м'язовій тканині. Міоглобін містить залізо, яке з'єднується з киснем і утворює пігменти червоного кольору. Чим більше кисню міститься в м'ясі, тим яскравішим буде його колір.

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Про це пише Ukr.media.

Сірий колір м'яса виникає, коли міоглобін втрачає кисень і утворює пігменти сірого кольору. Цей процес відбувається природним чином, коли м'ясо зберігається без доступу до кисню.

Таким чином, колір м'яса не є індикатором його свіжості. Свіже м'ясо може бути як червоним, так і сірим.

Як перевірити свіжість м'яса

Найкращим способом перевірити свіжість м'яса є його запах. Свіже м'ясо має кислуватий запах. Якщо запах інший або неприємний, це може бути ознакою зіпсованого м'яса.

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Також можна перевірити свіжість м'яса на дотик. Свіже м'ясо має пружну консистенцію. Якщо м'ясо м'яке або липке, це може бути ознакою того, що воно зіпсувалося.

Якщо м'ясо сіре, це не обов'язково означає, що воно зіпсувалося

М'ясний фарш часто має сіре ядро. Це відбувається тому, що фарш не містить достатньо кисню. Якщо фарш сірий на вигляд, це скоріше ознака того, що він був приготовлений із свіжого м'яса, ніж зіпсованого.

Якщо ви не впевнені у свіжості м'яса, краще його не купувати.

Нагадаємо, ми вже писали, як вибрати червону рибу.

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