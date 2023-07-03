Як правильно поводитися в гостях: три рекомендації з етикету

Гостям дуже важливо справити позитивне враження на господаря та інших запрошених осіб. UAportal підготував кілька корисних порад про те, як поводитися в гостях, щоб ви могли отримати максимум задоволення від будь-якого світського заходу.

Будьте пунктуальні

Якщо ви вчасно прийдете в гості, то продемонструєте господарям, що шануєте їхній час та зусилля, витрачені на організацію заходу. Якщо ви все-таки запізнюєтеся через непередбачені обставини, обов'язково повідомте про це заздалегідь, щоб хазяїн міг внести необхідні корективи до свого розкладу. Постарайтеся дотримуватися встановлених раніше часових рамок. Слід уточнити, що пунктуальність стосується не лише часу початку, але й – моменту закінчення заходу.

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Одягайтеся відповідним чином

Одяг – це важливий аспект гарної поведінки гостя. Якщо в запрошенні не вказано дрес-коду, краще запитайте про це в господаря, аби уникнути непорозумінь. Вибирайте вбрання залежно від типу заходу, місця проведення та часу доби. Наприклад, якщо ви відвідуєте офіційний вечірній захід, доречним буде смокінг або елегантна сукня. Якщо ви відвідуєте денну подію, одягніть невимушене плаття або костюм з краваткою.

Принесіть подарунок

Це люб'язний жест, який показує вашу вдячність за гостинність. Подарунок не обов'язково має бути дорогим, проте він має бути продуманим та відповідати нагоді. Наприклад, якщо ви присутні на вечері, хорошим вибором буде пляшка вина або десерт. Якщо ви запрошені на весілля, подаруйте щось зі списку побажань молодят чи гроші.

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