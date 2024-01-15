Як правильно вживати чай з імбиром, щоб отримати максимальну користь

Чай з імбиру – це не тільки смачний, а й корисний напій, який має ряд переваг для здоров'я. Він зміцнює імунітет, покращує травлення та прискорює обмін речовин.

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Щоб приготувати імбирний чай, потрібно залити чайну ложку тертого імбиру склянкою окропу і дати настоятися протягом 5-10 хвилин. Для більш насиченого смаку можна залишити чай на 30 хвилин, пише dailynews.kyiv.

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Імбир добре поєднується з іншими травами та фруктами, наприклад, м'ятою, лимоном, шипшиною або ромашкою. Додайте за смаком ваші улюблені інгредієнти.

Імбирний чай можна пити як гарячим, так і холодним. У спекотну погоду охолоджений чай з імбиром буде особливо приємним.

Імбирний чай має ряд корисних властивостей:

зміцнює імунітет;

покращує травлення;

прискорює обмін речовин;

має протизапальні та антибактеріальні властивості;

допомагає при застуді та грипі;

покращує настрій та знімає стрес.

Імбирний чай – це відмінний спосіб зміцнити здоров'я та покращити самопочуття. Спробуйте цей смачний і корисний напій і переконайтеся в його перевагах на власному досвіді.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, який вид чаю краще пити гіпертонікам та гіпотонікам.

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