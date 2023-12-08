Як правильно вмиватись, щоб зберегти молодість шкіри: поради дерматолога

Дерматолог і відомий експерт з догляду за шкірою на TikTok доктор Ліндсі Зубріцкі розкриває найпоширеніші помилки, які можуть сприяти швидшому старінню шкіри, зокрема ті, що стосуються процесу вмивання. Вона наголошує, що просто користуватися холодною водою недостатньо для належного догляду.

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Про це повідомляє Ukr.Media.

При цьому Ліндсі застерігає від використання засобів і серветок, які є занадто дорогими. Експертка підкреслює ризики для шкіри, що можуть виникнути внаслідок неправильного умивання, такі як поява прищів і чорних точок, і заявляє:

"Протягом дня наша шкіра накопичує бруд. Якщо не правильно очистити шкіру, це призведе до забивання пор і прискорить процес старіння".

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Ліндсі рекомендує вмиватися після чищення зубів для видалення залишків зубної пасти або слини. Вона також підкреслює важливість масажних рухів під час застосування засобу для вмивання протягом 30 секунд, що створює основу для подальшого догляду. Дерматологиня вказує на те, що багато жінок у підлітковому та ранньому віці не використовують антивікові засоби, що, за її словами, є помилкою, і додає:

"Догляд за шкірою для запобігання старінню починається з підліткового віку та початку дорослого життя... У цей час ми найбільш схильні до впливу сонця".

Ліндсі відзначає важливість базових засобів догляду за шкірою, рекомендуючи використовувати очищувальний засіб, сонцезахисний крем, зволожувальний крем і ретинолову сироватку на ніч для ефективного захисту і підтримки шкіри. Вона підкреслює, що для досягнення найкращих результатів у боротьбі з віковими змінами, зволожувальний крем і гіалуронова кислота потрібно наносити на вологу шкіру.

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