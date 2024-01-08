Як правильно прати синтепонові куртки, щоб не було грудок: лайфхак

Уявити зиму без теплої куртки, в якій є наповнювач з пуху, синтепону чи холлофайберу неможливо. Вони об’ємні і добре утримують тепло. Проте, як і будь-який інший одяг, куртки потрібно прати.

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Про це пише Радіотрек.

Взимку добре заробляють хімчистки, адже багато людей бояться власноруч прати куртки, мовляв, можуть зіпсувати. Втім, досвідчені господині знаю секрети, які допоможуть зберегти структуру наповнювача і позбутися плям.

Ось кілька порад, які допоможуть вам зберегти її в доброму стані, не втрачаючи свого зовнішнього вигляду.

Перевірка етикетки

Перш ніж братися до прання, важливо уважно вивчити етикетку на вашій куртці. Виробники зазвичай надають рекомендації щодо догляду за виробом, яких слід дотримуватися. Ця інформація може бути представлена в міжнародній системі символів.

Символи на етикетці одягу

Тазик з водою — це символ прання. Кількість крапок усередині таза вказує на максимальну температуру прання.

Без крапок — прання вручну при температурі не вище 30 градусів Цельсія.

Одна крапка — прання в машинці при температурі не вище 30 градусів Цельсія.

Дві крапки — прання в машинці при температурі не вище 40 градусів Цельсія.

Три крапки — прання в машинці при температурі не вище 60 градусів Цельсія.

Чотири крапки — прання в машинці при температурі не вище 90 градусів Цельсія.

Круг з хрестиком — прання заборонено.

Руки в тазі — прання вручну.

Вибір мийного засобу

Важливо вибрати правильний мийний засіб. Для курток з пухом чи синтепоном підійде м'який засіб без вмісту відбілювачів. Для технічних тканин, які мають водонепроникне покриття, краще використовувати спеціалізовані мийні засоби, які не псують захисний шар.

Процес прання

Якщо прання у машинці дозволено, оберіть делікатний режим при температурі не вище 30 градусів. Віджим також повинен бути делікатний. Перед пранням виверніть куртку навиворіт, застебніть усі блискавки та липучки, щоб уникнути пошкодження. Додайте кілька кульок для прання, якщо у вас є, вони допоможуть розбити збивання наповнювача і зберегти його об'ємність.

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Важливо: не перевантажувати барабан пральної машини, тому періть куртку окремо.

Сушіння

Після прання ретельно витрусіть куртку, щоб розподілити наповнювач рівномірно. Сушіння на свіжому повітрі — ідеальний варіант. Однак, якщо ви користуєтеся сушильною машиною, встановіть низьку температуру і залиште у барабані кульки для прання, щоб запобігти збиванню наповнювача.

Остаточний догляд

Після висихання куртку можна легко пропрасувати через тканину, щоб відновити її первісний вигляд. Уникайте високих температур і безпосереднього контакту заліза з тканиною.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо збився пух у куртці.

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