Як правильно сіяти айстри на розсаду: поради досвідчених дачників

Айстри – справжні королеви осіннього саду. Їхні яскраві квіти радують око, коли інші вже відцвіли. Щоб айстри зацвіли пишно, важливо правильно виростити розсаду.

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Багато хто поспішає сіяти айстри вже в лютому, але краще робити це з кінця березня, пише prostoway. Завдяки цим нескладним порадам ви зможете виростити здорову та міцну розсаду айстр, яка буде радувати вас своїми пишними квітами протягом всієї осені.

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Як сіяти айстри?

Візьміть ящик або миску висотою 5-7 см.

Насипте городню землю.

Висійте насіння врозкид або рядочками.

Зверху легенько присипте землею та полийте водою.

Закрийте ящик плівкою та поставте ближче до сонячного світла.

Кожні 2-3 дні повертайте сіянці на інший бік, щоб вони були рівненькі.

Пікіровка айстр

Коли з'являться перші листочки, розсаду треба пікірувати (розсадити в інший ящик).

При пікіровці корінці айстр треба підрізати та заглибити у зроблену паличкою ямку.

Догляд за розсадою айстр

Поливайте та обережно розпушуйте ґрунт.

Коли листя зімкнеться, можете виносити розсаду у більш прохолодне місце, щоб вона звикала до зміни температури.

Порада:

Для кращого цвітіння айстр можна підгодувати розсаду комплексним добривом 2-3 рази.

Висаджувати айстри у відкритий ґрунт можна в кінці травня – на початку червня.

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