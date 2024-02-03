ukr
Русский
Лайфхаки

Як правильно сіяти айстри на розсаду: поради досвідчених дачників

Ігор Романько

Як і коли садити айстри на розсаду

Айстри – справжні королеви осіннього саду. Їхні яскраві квіти радують око, коли інші вже відцвіли. Щоб айстри зацвіли пишно, важливо правильно виростити розсаду.

Багато хто поспішає сіяти айстри вже в лютому, але краще робити це з кінця березня, пише prostoway. Завдяки цим нескладним порадам ви зможете виростити здорову та міцну розсаду айстр, яка буде радувати вас своїми пишними квітами протягом всієї осені.

Читайте також: Як доглядати за гортензіями, щоб вони пережили зиму: поради садівників

Як сіяти айстри?

  • Візьміть ящик або миску висотою 5-7 см.
  • Насипте городню землю.
  • Висійте насіння врозкид або рядочками.
  • Зверху легенько присипте землею та полийте водою.
  • Закрийте ящик плівкою та поставте ближче до сонячного світла.
  • Кожні 2-3 дні повертайте сіянці на інший бік, щоб вони були рівненькі.

Пікіровка айстр

  • Коли з'являться перші листочки, розсаду треба пікірувати (розсадити в інший ящик).
  • При пікіровці корінці айстр треба підрізати та заглибити у зроблену паличкою ямку.

Догляд за розсадою айстр

  • Поливайте та обережно розпушуйте ґрунт.
  • Коли листя зімкнеться, можете виносити розсаду у більш прохолодне місце, щоб вона звикала до зміни температури.

Порада:

  • Для кращого цвітіння айстр можна підгодувати розсаду комплексним добривом 2-3 рази.
  • Висаджувати айстри у відкритий ґрунт можна в кінці травня – на початку червня.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

СуспільствоЛайфхаки