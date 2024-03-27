Як правильно розморожувати овочі, щоб не втратити користь

Всі ми знаємо, що заморожені продукти – це справжня палочка-виручалочка на кухні. Швидко, зручно, корисно... Але чи дійсно так все просто?

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Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно розморожувати заморожені овочі та ягоди, а коли цього можна не робити. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти максимум користі та смаку заморожених продуктів, пише rbc.ua.

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Ось кілька порад:

Не розморожуйте ягоди та овочі для гарячих напоїв, компотів, киселів та начинок. Так ви збережете максимум корисних речовин.

Для супів, рагу та інших страв з термічною обробкою розморожувати овочі не потрібно. Просто дістаньте їх з морозилки перед приготуванням.

Просто дістаньте їх з морозилки перед приготуванням. Якщо ж ви хочете їсти овочі та ягоди сирими, їх обов'язково треба розморозити. А якщо у страві є шпинат, листова зелень або кукурудза, їх краще трохи розморозити навіть перед термічною обробкою.

Існує кілька способів розморожування:

Мікрохвильова піч: швидкий і зручний метод, але при ньому втрачається частина рідини.

Холодильник: найкращий спосіб, який максимально зберігає корисні речовини. Перекладіть овочі/ягоди в миску і поставте на нижню полицю холодильника за кілька годин до приготування.

найкращий спосіб, який максимально зберігає корисні речовини. Перекладіть овочі/ягоди в миску і поставте на нижню полицю холодильника за кілька годин до приготування. Кімнатна температура: простий метод, але він потребує багато часу і також призводить до втрати рідини.

Пам'ятайте:

Розморожені овочі та ягоди потрібно вжити протягом 1-2 годин.

Не заморожуйте розморожені плоди повторно.

Не зберігайте овочі та ягоди довше рекомендованого терміну.

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