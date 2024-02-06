Як правильно розмножувати драцену живцюванням: правила з догляду
Хочете, щоб ваша драцена розрослася в цілу зелену оранжерею? Не проблема! Ця красуня легко розмножується в домашніх умовах, і вам не знадобляться для цього спеціальні знання чи хитромудрі пристрої.
Для живців краще використовувати молоді пагони. Перед посадкою живців можна обробити їх стимулятором коренеутворення. Живці краще укорінюються в теплому і світлому місці. Не переливайте живці, щоб вони не загнили, радить канал Nature.
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Один із найпростіших способів розмноження драцени – верхівковим живцем.
Що вам знадобиться:
- Гострий ніж
- Драцена
- Земля для кімнатних рослин
- Вода
Як розмножити драцену верхівковим живцем:
- Візьміть гострий ніж і зріжте верхівку одного чи кількох пагонів драцени ближче до листя.
- Зробіть зріз косим.
- Посадіть живець у землю, як показано на відео.
- Добре полийте свіжопосаджені живці.
Через деякий час ваші живці укоріняться і дадуть нові пагони.
Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.
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