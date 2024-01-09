Як правильно провітрювати кімнату взимку: прості правила
Взимку провітрювання приміщень є особливо важливим, адже свіже повітря допомагає зміцнити імунітет і знизити ризик захворювань. Однак, якщо робити це неправильно, можна нашкодити своєму здоров'ю.
Про це пише Ukr.media.
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Що не можна робити
- Не встановлюйте вікно в режим мікропровітрювання. У цьому випадку холодне повітря буде надходити в приміщення повільно, але постійно, що може призвести до переохолодження.
- Не провітрюйте приміщення занадто довго. Якщо ви відкриєте вікно навстіж на годину або більше, то температура в приміщенні може знизитися настільки, що ви ризикуєте застудитися.
Що потрібно робити
- Провітрюйте приміщення два-три рази на день по 10-15 хвилин. Цей час достатній для того, щоб свіже повітря замінило старе, але при цьому не призвело до переохолодження.
- Якщо в приміщенні перебуває хворий, провітрюйте його частіше. У цьому випадку частоту провітрювання можна збільшити до чотирьох разів на день, а тривалість - до 5-7 хвилин.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно провітрювати оселю взимку.
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