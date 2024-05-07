Як правильно щепити плодові дерева: породи садівників

Щеплення - це один із способів розмноження плодових дерев, який використовується садівниками для покращення якості плодів, отримання нових сортів на одному дереві, або ж для омолодження старих дерев. Перещеплення плодових дерев проводиться тоді, коли сорт яблук, груш, слив та інших дерев і якість плодів не задовольняє садівника. Воно полягає в тому, що в гілки або в штамб вставляють живці іншого сорту, що виросли з щеплених живців потрібних сортів. Перещепити дерево можна не тільки одним, але й кількома різними сортами. Про це пише Mizez.

Коли рекомендується щепити дерева?

Існує два основних періоди для щеплення плодових дерев:

До початку сокоруху: зазвичай у кінці березня - на початку квітня . В цей час зрізають живці для щеплення, які зберігають до моменту проведення процедури.

зазвичай у . В цей час зрізають живці для щеплення, які зберігають до моменту проведення процедури. Під час сокоруху: у травні. Цей метод використовується для щеплення під кору.

Етапи щеплення:

Заготівля та зберігання живців:

Живці (відрізки однорічної гілки з кількома бруньками) зрізають зі здорових, міцних дерев, не уражених шкідниками та хворобами. Зрізають живці до початку сокоруху, зазвичай ранньою весною. Зберігають живці в прохолодному місці (підвал, льодовик) у вологому піску або землі, захищаючи від морозів.

Власне щеплення:

Під час щеплення важливо, щоб камбіальні шари прищепи та підщепи щільно прилягали один до одного. Це забезпечить зростання гілок і стовбура в товщину. Всі зрізи роблять гострим та чистим ножем. Зрізи захищають від вологи, пересихання та бруду. Існує декілька методів щеплення, найпоширеніші з них:

Щеплення копуліровкою: роблять два косих зрізи на прищепі та підщепі, щільно їх з'єднують та обмотують мотузкою.

роблять два косих зрізи на прищепі та підщепі, щільно їх з'єднують та обмотують мотузкою. Щеплення під кору: роблять надріз на підщепі, відокремлюють кору, вставляють під неї зріз прищепи, фіксують мотузкою та замазують садовим варом.

Догляд за деревом після щеплення:

Щеплене дерево потребує регулярного поливу, підживлення та захисту від хвороб і шкідників. Важливо стежити за приживанням прищепи та вчасно видаляти пагони, які з'являються на підщепі.

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Переваги щеплення:

Можливість отримати дерево з кращими характеристиками, ніж вихідні сорти.

Економія місця в саду, адже на одному дереві можна вирощувати декілька сортів.

Омолодження старих дерев.

Стійкість до хвороб і шкідників.

Щеплення плодових дерев - це нескладний процес, який при правильному виконанні може значно покращити ваш сад.

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