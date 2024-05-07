Як правильно щепити плодові дерева: породи садівників
Щеплення - це один із способів розмноження плодових дерев, який використовується садівниками для покращення якості плодів, отримання нових сортів на одному дереві, або ж для омолодження старих дерев. Перещеплення плодових дерев проводиться тоді, коли сорт яблук, груш, слив та інших дерев і якість плодів не задовольняє садівника. Воно полягає в тому, що в гілки або в штамб вставляють живці іншого сорту, що виросли з щеплених живців потрібних сортів. Перещепити дерево можна не тільки одним, але й кількома різними сортами. Про це пише Mizez.
Коли рекомендується щепити дерева?
Існує два основних періоди для щеплення плодових дерев:
- До початку сокоруху: зазвичай у кінці березня - на початку квітня. В цей час зрізають живці для щеплення, які зберігають до моменту проведення процедури.
- Під час сокоруху: у травні. Цей метод використовується для щеплення під кору.
Етапи щеплення:
Заготівля та зберігання живців:
Живці (відрізки однорічної гілки з кількома бруньками) зрізають зі здорових, міцних дерев, не уражених шкідниками та хворобами. Зрізають живці до початку сокоруху, зазвичай ранньою весною. Зберігають живці в прохолодному місці (підвал, льодовик) у вологому піску або землі, захищаючи від морозів.
Власне щеплення:
Під час щеплення важливо, щоб камбіальні шари прищепи та підщепи щільно прилягали один до одного. Це забезпечить зростання гілок і стовбура в товщину. Всі зрізи роблять гострим та чистим ножем. Зрізи захищають від вологи, пересихання та бруду. Існує декілька методів щеплення, найпоширеніші з них:
- Щеплення копуліровкою: роблять два косих зрізи на прищепі та підщепі, щільно їх з'єднують та обмотують мотузкою.
- Щеплення під кору: роблять надріз на підщепі, відокремлюють кору, вставляють під неї зріз прищепи, фіксують мотузкою та замазують садовим варом.
Догляд за деревом після щеплення:
Щеплене дерево потребує регулярного поливу, підживлення та захисту від хвороб і шкідників. Важливо стежити за приживанням прищепи та вчасно видаляти пагони, які з'являються на підщепі.
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Переваги щеплення:
- Можливість отримати дерево з кращими характеристиками, ніж вихідні сорти.
- Економія місця в саду, адже на одному дереві можна вирощувати декілька сортів.
- Омолодження старих дерев.
- Стійкість до хвороб і шкідників.
Щеплення плодових дерев - це нескладний процес, який при правильному виконанні може значно покращити ваш сад.
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