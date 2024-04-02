Як правильно приготувати котлету по київськи, щоб масло витікало як треба

Хто не знає та не любить цю легендарну страву? Котлета по-київськи – це не просто м'ясо, це справжня кулінарна симфонія, де соковите куряче філе поєднується з ароматним вершковим маслом та хрустким паніруванням.

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Рецептом ідеальної котлети по-київськи поділилась суперфіналістка МайстерШеф Ольга Рябенко в своєму Instagram. Секрет її котлет – у неймовірно смачній начинці з вершкового масла, сиру та кропу. Спробуйте приготувати котлети по-київськи за цим рецептом, і ви будете приємно здивовані.

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Інгредієнти:

Куряче філе – 3 шт.

Вершкове масло – 120 г

Твердий сир – 150 г

Кріп – 50 г

Яйця – 4 шт.

Борошно – 200 г

Панірувальні сухарі – 200 г

Сіль, перець

Олія для фритюру

Приготування:

Розріжте куряче філе навпіл, накрийте харчовою плівкою та відбийте. Посоліть та поперчіть. Змішайте вершкове масло з тертим сиром та подрібненим кропом. Загорніть масу в плівку та покладіть у холодильник. Збийте яйця в мисці. В інші миски насипте борошно та панірувальні сухарі. Дістаньте масляну начинку з холодильника, наріжте шматочками та сформуйте. Загорніть начинку в куряче філе. Обваляйте котлети в борошні, потім в яйцях та сухарях. Смажте котлети у фритюрі до золотистого кольору (близько 7 хвилин). Викладіть котлети в форму для запікання, накрийте фольгою та запікайте в духовці при 180°C протягом 30 хвилин.

Важливо!

Обов'язково використовуйте якісне вершкове масло.

Не перетримуйте котлети у фритюрі, інакше вони стануть сухими.

Запікання в духовці робить котлети більш соковитими.

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