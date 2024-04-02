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Як правильно приготувати котлету по київськи, щоб масло витікало як треба

Ігор Романько

Як правильно зробити котлету по київськи, щоб масло випливало

Хто не знає та не любить цю легендарну страву? Котлета по-київськи – це не просто м'ясо, це справжня кулінарна симфонія, де соковите куряче філе поєднується з ароматним вершковим маслом та хрустким паніруванням.

Рецептом ідеальної котлети по-київськи поділилась суперфіналістка МайстерШеф Ольга Рябенко в своєму Instagram. Секрет її котлет – у неймовірно смачній начинці з вершкового масла, сиру та кропу. Спробуйте приготувати котлети по-київськи за цим рецептом, і ви будете приємно здивовані.

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Інгредієнти:

  • Куряче філе – 3 шт.
  • Вершкове масло – 120 г
  • Твердий сир – 150 г
  • Кріп – 50 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Борошно – 200 г
  • Панірувальні сухарі – 200 г
  • Сіль, перець
  • Олія для фритюру

Приготування:

  1. Розріжте куряче філе навпіл, накрийте харчовою плівкою та відбийте. Посоліть та поперчіть.
  2. Змішайте вершкове масло з тертим сиром та подрібненим кропом. Загорніть масу в плівку та покладіть у холодильник.
  3. Збийте яйця в мисці. В інші миски насипте борошно та панірувальні сухарі.
  4. Дістаньте масляну начинку з холодильника, наріжте шматочками та сформуйте. Загорніть начинку в куряче філе.
  5. Обваляйте котлети в борошні, потім в яйцях та сухарях.
  6. Смажте котлети у фритюрі до золотистого кольору (близько 7 хвилин).
  7. Викладіть котлети в форму для запікання, накрийте фольгою та запікайте в духовці при 180°C протягом 30 хвилин.

Важливо!

  • Обов'язково використовуйте якісне вершкове масло.
  • Не перетримуйте котлети у фритюрі, інакше вони стануть сухими.
  • Запікання в духовці робить котлети більш соковитими.

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