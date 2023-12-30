Як правильно користуватись капсулами для прання, щоб вони були ефективними

Капсули для прання – це зручний і ефективний засіб, який дозволяє заощадити час і простір у ванній кімнаті. Однак, щоб отримати бажаний результат, важливо знати, як правильно користуватися цими засобами.

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Про це пише ukr.media. Завжди читайте інструкцію виробника, щоб отримати найкращий результат від прання. Якщо ви перете білизну з кольоровими принтами, вибирайте капсули для кольорової білизни, для білизни з темними кольорами, вибирайте капсули для темної білизни, а якщо ви перете білизну з чутливих тканин – капсули для делікатних тканин.

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Переваги капсул для прання

Зручність використання: не потрібно відмірювати кількість порошку або ополіскувача.

Економічність: однієї капсули вистачає на 6 кілограмів білизни.

Безпека: капсули містять мінімальну кількість хімічних речовин, тому нешкідливі для шкіри.

Недоліки капсул для прання

Не підходять для ручного прання.

Необхідно дотримуватися інструкції виробника, щоб оболонка капсули повністю розчинилася.

Як правильно користуватися капсулами для прання

Виймайте капсулу з коробки сухими руками. Волога може розчинити оболонки. Покладіть капсулу на порожній барабан пральної машини. Не кладіть її безпосередньо на білизну. Завантажте білизну в барабан. Не перевантажуйте машину, щоб прання було ефективним. Якщо капсула не містить кондиціонер для білизни, додайте його в спеціальний відсік пральної машини. Виберіть режим прання і запустіть машину.

Завжди читайте інструкцію виробника, щоб отримати найкращий результат від прання. Якщо ви перете білизну з кольоровими принтами, вибирайте капсули для кольорової білизни, для білизни з темними кольорами, вибирайте капсули для темної білизни, а якщо ви перете білизну з чутливих тканин – капсули для делікатних тканин.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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