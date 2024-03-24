Як правильно почистити ноутбук, щоб не пошкодити: корисні поради

Накопичення пилу всередині ноутбука може призвести до серйозних проблем, таких як перегрів, збої в роботі та навіть поломка. Регулярне чищення допоможе вам уникнути цих проблем і продовжити термін служби вашого пристрою.

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Якщо ви хочете бути впевнені в якісному результаті - можете звернутись до сервісу. Але самостійне ретельне очищення нічим не гірше і зекономить вам кошти. Про це пише ТСН.

Ось що вам знадобиться для чищення:

Мікрофіброва ганчірка

Ватні палички

Зубочистка

Засіб для чищення екранів

Піна для чищення електроніки

Пензлик з жорстким ворсом

Антистатичні рукавички

Інструкція з чищення:

Вимкніть ноутбук і від'єднайте його від мережі. Переверніть ноутбук і злегка струсіть його, щоб видалити пил з-під клавіатури. Зволожте м'яку частину ватної палички спреєм для чищення клавіатури або екрана і протріть простір між клавішами. За допомогою зубочистки видаліть будь-який видимий бруд. Здуйте пил з вентиляційних отворів за допомогою балончика зі стисненим повітрям. Протріть корпус ноутбука вологою ганчіркою з піною.

Як часто потрібно чистити ноутбук?

Частота чищення залежить від того, як часто ви використовуєте ноутбук. Якщо ви використовуєте його щодня протягом 5 годин або більше, рекомендується чистити його раз на три місяці.

Ознаки того, що ваш ноутбук потребує чищення:

Перегрів

Гучна робота кулера

Незвичні звуки, такі як порипування, свист або хрускіт

Зниження продуктивності

Самовільне перезавантаження

Проблеми з екраном

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Ознаки того, що ваш ноутбук скоро "зламається":

Жорсткий диск працює повільніше або "скреготить"

Сильний шум кулера

Самовільне перезавантаження

Дивні звуки при включенні/виключенні

Зміна кольорів на екрані

Зниження продуктивності

Проблеми з інтернетом

Якщо ви помітили будь-які з цих ознак, рекомендується негайно звернутися до сервісного центру.

Додаткові поради:

Не використовуйте пилосос для чищення ноутбука, адже це може пошкодити його.

Не використовуйте воду або інші рідини для чищення ноутбука.

Будьте обережні при чищенні клавіатури, щоб не пошкодити клавіші.

Якщо ви не впевнені в своїх силах, краще довірити чищення ноутбука професіоналам.

Нагадаємо, ми вже писали, як продовжити життя ноутбуку.

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