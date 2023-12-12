Як правильно пересаджувати орхідею, щоб не нашкодити

Якщо вдома з'явилася орхідея, важливо знати, що ця квітка, хоч і невибаглива, вимагає уваги. Якщо ви плануєте пересадити орхідею, слід дотримуватися певних порад.

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Про це повідомляє prostoway.

Не поспішайте пересаджувати орхідею відразу після її отримання. Дайте їй звикнути та адаптуватися до нових умов проживання. Через 7 днів ви можете розпочати процес пересадки. Оберіть прозорий горщик без отворів для цієї процедури.

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Заповніть горщик шарами, розташовуючи їх в такому порядку: керамзит, мох сфагнум (який бореться з бактеріями та утримує вологу), соснову кору та ґрунт для орхідей. Розмістіть коріння всередині горщика, закріпивши його корою сосни, а потім додайте трохи ґрунту, завершуючи верхній шар мохом та корою. Перед посадкою обов'язково перевірте коріння на відсутність пошкоджень та гнилі.

Нагадаємо, ми вже писали, на що варто звернути увагу при виборі орхідеї.

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