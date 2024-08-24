Як правильно обрізати яблуні після плодоношення та для чого це робити
Цей процес важливий для здоров'я та врожайності вашого дерева. Осінь – найкращий час для обрізки, коли дерево відпочиває. Під час обрізки ми можемо видалити хворі та пошкоджені гілки та надаємо кроні бажану форму для кращого освітлення та провітрювання, а також стимулюємо ріст нових плодоносних гілок. Про це пише Zahid.net.
Коли обрізати:
- Після опадання листя і до настання стійких морозів.
Інструменти:
- Секатор, лопер, пила, садовий ніж, дезінфектант, садовий вар.
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Типи обрізки:
- Санітарна: Видалення хворих і сухих гілок.
- Формувальна: Надання форми молодим деревам.
- Проріджувальна: Видалення гілок, що загущують крону.
- Омолоджувальна: Для старих дерев.
Поради:
Зрізи робіть чистими і гладкими та обробляйте їх садовим варом. Не залишайте пеньків і видаляйте гілки, що ростуть всередину крони. Не обрізайте більше 1/3 крони за один раз. Видаляйте гілки, що ростуть всередину крони або перехрещуються. Залишайте пеньок з однією брунькою при видаленні гілок.
Кожне дерево має свої особливості. Регулярна обрізка допоможе вашій яблуні рости здоровою і плодоносити рясно.
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