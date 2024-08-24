Як правильно обрізати яблуні після плодоношення та для чого це робити

Цей процес важливий для здоров'я та врожайності вашого дерева. Осінь – найкращий час для обрізки, коли дерево відпочиває. Під час обрізки ми можемо видалити хворі та пошкоджені гілки та надаємо кроні бажану форму для кращого освітлення та провітрювання, а також стимулюємо ріст нових плодоносних гілок. Про це пише Zahid.net.

Коли обрізати:

Після опадання листя і до настання стійких морозів.

Інструменти:

Секатор, лопер, пила, садовий ніж, дезінфектант, садовий вар.

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Типи обрізки:

Санітарна: Видалення хворих і сухих гілок.

Видалення хворих і сухих гілок. Формувальна: Надання форми молодим деревам.

Надання форми молодим деревам. Проріджувальна: Видалення гілок, що загущують крону.

Видалення гілок, що загущують крону. Омолоджувальна: Для старих дерев.

Поради:

Зрізи робіть чистими і гладкими та обробляйте їх садовим варом. Не залишайте пеньків і видаляйте гілки, що ростуть всередину крони. Не обрізайте більше 1/3 крони за один раз. Видаляйте гілки, що ростуть всередину крони або перехрещуються. Залишайте пеньок з однією брунькою при видаленні гілок.

Кожне дерево має свої особливості. Регулярна обрізка допоможе вашій яблуні рости здоровою і плодоносити рясно.

Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за плодовими деревами взимку.

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