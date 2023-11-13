Як правильно носити шпильку, щоб захистила від пристріту: поради

Шпилька може стати потужним оберегом від негативу. Існує вірування, що вона здатна відбивати від свого власника зловісні впливи. Проте, для того, щоб вона ефективно захищала свого власника, важливо дотримуватися кількох правил її носіння, повідомляє Ukr.Media.

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Непомітність

Шпилька має бути непомітною для інших людей. Чим більше вона прихована, тим вона сильніша.

Рекомендується прикріплювати її з виворітного боку подолу сукні або штанів. Також можна носити шпильку з внутрішньої сторони сорочки чи кофти, з боку серця.

Напрямок кріплення

Шпильку варто закріплювати голівкою вниз. Таким чином весь негатив спрямовуватиметься до землі й не досягає людини.

Якщо шпильку закріпити голівкою догори, це може притягнути негативні енергії зовнішнього середовища.

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Очищення шпильки

Перед використанням шпильку потрібно очистити від старого негативу або використати нову шпильку.

Для очищення можна запалити свічку й вимовити спеціальну змову, наприклад: “Замкни на собі всяке зло, нехай усе, що для мене приготовлено, на тебе перейде".

Потім шпильку потрібно прикріпити до одягу і носити її до того моменту, поки вона не відкриється або не впаде.

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