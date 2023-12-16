Як правильно наносити тональний крем, щоб не виглядати старше

З віком шкіра стає сухішою, втрачає еластичність і з'являються зморшки. У зв'язку з цим важливо підбирати тональний крем з урахуванням цих змін.

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Про це пише Ukr.media.

Численні помилки в нанесенні тонального крему можуть ще більше підкреслити вікові зміни. Ось кілька порад, як уникнути цього:

Не використовуйте занадто щільний тональний крем. Він буде лягати нерівно, забиватиметься в зморшки і створюватиме ефект маски.

Наносьте тональний крем після основи під макіяж. Основа допоможе рівномірно розподілити тональний крем і запобігти його розтіканню.

Вибирайте тональний крем з догляду. Такий крем містить зволожувальні компоненти, які допоможуть підтримати здоров'я шкіри.

Вибирайте тональний крем точно під свій відтінок шкіри. Темний тональний крем додасть віку, а світлий може підкреслити вікові зміни.

Наносьте тональний крем спонжем або б'юті-блендером. Це допоможе рівномірно розподілити крем і уникнути утворення заломів.

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Ось покроковий алгоритм нанесення тонального крему:

Нанесіть основу під макіяж. Нанесіть тональний крем на обличчя, шию і зону декольте. Розтушуйте тональний крем круговими рухами, щоб він рівномірно розподілився. При необхідності нанесіть консилер на проблемні ділянки. Зафіксуйте макіяж пудрою.

Слідкуйте за тим, щоб тональний крем був свіжим і не засохлим. Сухий тональний крем буде погано лягати на шкіру і підкреслювати зморшки.

Нагадаємо, ми вже писали, який вплив має тональний крем на шкіру.

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