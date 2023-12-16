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Як правильно наносити тональний крем, щоб не виглядати старше

Ціхоцька Марія

Як правильно наносити тональний крем, щоб не виглядати старше

З віком шкіра стає сухішою, втрачає еластичність і з'являються зморшки. У зв'язку з цим важливо підбирати тональний крем з урахуванням цих змін.

Про це пише Ukr.media.

Численні помилки в нанесенні тонального крему можуть ще більше підкреслити вікові зміни. Ось кілька порад, як уникнути цього:

  • Не використовуйте занадто щільний тональний крем. Він буде лягати нерівно, забиватиметься в зморшки і створюватиме ефект маски.
  • Наносьте тональний крем після основи під макіяж. Основа допоможе рівномірно розподілити тональний крем і запобігти його розтіканню.
  • Вибирайте тональний крем з догляду. Такий крем містить зволожувальні компоненти, які допоможуть підтримати здоров'я шкіри.
  • Вибирайте тональний крем точно під свій відтінок шкіри. Темний тональний крем додасть віку, а світлий може підкреслити вікові зміни.
  • Наносьте тональний крем спонжем або б'юті-блендером. Це допоможе рівномірно розподілити крем і уникнути утворення заломів.

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Ось покроковий алгоритм нанесення тонального крему:

  1. Нанесіть основу під макіяж.
  2. Нанесіть тональний крем на обличчя, шию і зону декольте.
  3. Розтушуйте тональний крем круговими рухами, щоб він рівномірно розподілився.
  4. При необхідності нанесіть консилер на проблемні ділянки.
  5. Зафіксуйте макіяж пудрою.

Слідкуйте за тим, щоб тональний крем був свіжим і не засохлим. Сухий тональний крем буде погано лягати на шкіру і підкреслювати зморшки.

Нагадаємо, ми вже писали, який вплив має тональний крем на шкіру.

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