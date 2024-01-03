Як правильно мити зубну щітку, щоб не накопичувались бактерії: поради стоматолога

Дантист Сухайль Мохіуддін, відомий у соцмережах як Доктор М, розповів, як правильно мити зубну щітку, щоб вона не стала джерелом інфекції. Щодня потрібно мити зубну щітку з милом у теплій воді. Це допоможе видалити бактерії, які накопичуються на щітці протягом дня.

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Про це пише Ukr.media.

Ще краще помістити зубну щітку на ніч у склянку води з додаванням однієї чайної ложки перекису водню. Перекис водню має бактерицидну дію і допоможе знищити мікроорганізми на щітці.

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Також можна обполіскувати зубну щітку рідиною для полоскання рота, засобом для очищення зубних протезів або розчином двох ложок соди на склянку води.

Ось кілька порад, які допоможуть вам правильно мити зубну щітку:

Використовуйте теплу воду, а не гарячу. Гаряча вода може пошкодити щетину щітки.

Мийте щітку в мильній воді протягом 30 секунд.

Після миття добре прополощіть щітку під краном.

Сушити щітку потрібно вертикально, щоб вода не потрапляла в футляр.

Нагадаємо, ми вже писали, про те, яка щітка ефективніша – електрична чи звичайна.

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