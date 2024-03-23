Як правильно мити гумові чоботи, щоб служили довго: корисні поради від господинь

Гумові чоботи – це не лише практичне взуття для рибалок та любителів калюж. Завдяки сучасним дизайнам, вони можуть стати стильним акцентом у вашому образі. Проте, бруд та недбалий догляд можуть звести нанівець весь вражаючий ефект. Ми розповімо, як правильно доглядати за гумаками, щоб довго служили. Про це пише Телеграф.

Відео дня

Ось кілька порад, як зберегти ваші гумові чоботи в ідеальному стані:

Чищення:

Повернувшись додому, видаліть бруд з чобіт м'якою ганчіркою, змоченою у чистій воді. Не використовуйте губки для посуду, адже вони можуть подряпати поверхню.

Бруд зсередини чобіт можна видалити водою. Просто промийте взуття або протріть вологою ганчіркою. Переверніть чоботи, щоб видалити залишки води, і залиште до повного висихання.

Для гумових чобіт з утепленням використовуйте содовий розчин. Розчиніть 1 столову ложку харчової соди в 2 літрах води та протріть чоботи всередині.

Не сушіть гумове взуття біля батарей, обігрівачів або під прямим сонячним промінням. Це може негативно вплинути на матеріал.

Захист:

Виробники гумових чобіт не рекомендують використовувати просочення для цього виду взуття.

Якщо хочете захистити чоботи від води та бруду, скористайтесь покупним засобом для гумового взуття.

Неперевірені методи та препарати можуть пошкодити гуму та позбавити взуття основних властивостей.

Читайте також: Де не можна зберігати взуття

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти свої гумові чоботи красивими та практичними протягом багатьох сезонів.

Додаткові поради:

Щоб надати вашим гумовим чоботам блиску, можете натерти їх ганчіркою, змоченою в оцті.

Якщо на гумових чоботах з'явилися тріщини, їх можна заклеїти спеціальним клеєм для гуми.

Зберігайте гумове взуття в сухому місці, подалі від прямих сонячних променів.

Завдяки правильному догляду гумові чоботи стануть не лише практичним, але й стильним доповненням вашого гардеробу.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати дитяче взуття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!