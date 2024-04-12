Як правильно клеїти наклейки на яйця до Великодня: господині поділились корисними лайфхаками

Великдень - одне з найважливіших свят для українців. Зігріті теплом весни, ми готуємо паски, фарбуємо крашанки та оздоблюємо їх наклейками. Навіть для такого, здавалося б, простого діла, як наклейки, потрібна інструкція. Якщо все зробити вірно, декор буде якісно триматись та гарно виглядати. Про це пише УНІАН.

Що знадобиться:

Яйця білого кольору

Наклейки на великодню тематику

1,5-2 л води

0,5 ч. л. солі

Сотейник

Паперовий рушник

Інструкція:

Відваріть яйця: Закип'ятіть воду, додайте сіль. Опустіть яйця та варіть 3-4 хвилини. Охолодіть під проточною водою і просушіть рушником. Не виливайте воду! Підготуйте наклейки: Розріжте стрічку на окремі зображення. Наклейте наклейки: Візьміть наклейку, тримаючи її за краї. Просуньте яйце всередину, щоб зображення опинилося по центру. Зафіксуйте результат: Знову підігрійте воду, з якої варилися яйця. Опустіть крашанку в окріп на 10 секунд, потім одразу вийміть. Висушіть: Покладіть крашанки на паперовий рушник, щоб вони повністю висохли.

Порада:

Не використовуйте окріп: Гаряча вода може пошкодити наклейки.

Гаряча вода може пошкодити наклейки. Не тримайте яйця в окропі довше 10 секунд: Це може призвести до деформації білка.

Це може призвести до деформації білка. Зберігайте крашанки в прохолодному місці: Це допоможе їм довше залишатися свіжими.

Важливо:

Після Великодня шкаралупу з наклейками, де зображені лики святих, не можна викидати. Її слід віднести до храму, де її утилізують правильно.

Нагадаємо, ми вже писали про лайфхак для фарбування великодніх яєць за допомогою рису.

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