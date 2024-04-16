Як правильно зберігати зелену цибулю, щоб була свіжою вдвічі довше: поради господинь

Зелена цибуля – це не лише смачний інгредієнт для багатьох страв, але й джерело вітамінів та мікроелементів. На жаль, вона має короткий термін зберігання, тому важливо знати, як зберегти її свіжою якомога довше.

Зазвичай, зелена цибуля зберігаєтся в холодильнику до 5 днів. Але ми підкажемо, як зробити цей термін довшим. Про це пише Shuba.

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Ось кілька практичних порад:

Правильний вибір:

Зелена частина: рівномірно забарвлена, без в'янення. Сухі кінчики – ознака нетривалого зберігання.

рівномірно забарвлена, без в'янення. Сухі кінчики – ознака нетривалого зберігання. Біла частина: суха, без гниття.

суха, без гниття. Пучок: не надто щільний, без ознак пошкоджень.

Зберігання в холодильнику:

Не мийте цибулю перед зберіганням! Це лише прискорить її псування.

Загорніть у фольгу: Суху частину загорніть у фольгу, а зелену залиште відкритою. Так цибуля пролежить до 7 днів.

Суху частину загорніть у фольгу, а зелену залиште відкритою. Так цибуля пролежить до 7 днів. Пакет з отворами: Помістіть пучок у пакет з отворами, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Свіжість зберігається до 15-20 днів.

Помістіть пучок у пакет з отворами, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Свіжість зберігається до 15-20 днів. Вологий папір: Обмотайте коріння вологим папером, помістіть у пакет і регулярно міняйте папір.

Обмотайте коріння вологим папером, помістіть у пакет і регулярно міняйте папір. Склянка з водою: Зануріть коріння у воду, міняйте її щодня.

Заморожування:

Наріжте: Добре вимийте, просушіть і наріжте цибулю.

Добре вимийте, просушіть і наріжте цибулю. Запакуйте: Розкладіть по контейнерах або пакетах.

Розкладіть по контейнерах або пакетах. Заморозьте: Зберігайте в морозильній камері.

Пам'ятайте:

Контролюйте стан цибулі, видаляйте пошкоджені частини.

Використовуйте пошкоджену цибулю якнайшвидше.

Заморожена цибуля втратить частину смаку та кольору, але все ж залишиться корисною.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити зелену цибулю без землі.

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