Як правильно зберігати вино, щоб воно не втратило смак: поради сомельє

Багато людей вважають, що вино потрібно зберігати в холодильнику. Однак це помилка, яка може призвести до погіршення смаку та якості напою.

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Про це пише Радіотрек.

Директор компанії з оренди барів Spin&Shake Браян Левато пояснює, що низький рівень вологості всередині холодильника може призвести до висихання пробки, що призводить до окислення та псування вина.

Крім того, коливання температури в холодильнику також шкідливі для вина. Вони можуть призвести до розширення та стиснення вина, потенційно виштовхуючи пробку або дозволяючи повітрю проникати у пляшку.

Тому найкраще місце для зберігання вина - це шафа або комора з стабільною температурою від +7 до +18°C. Важливо, щоб приміщення було затемнене, щоб уникнути впливу сонячних променів.

Що ж робити з відкритим вином?

Відкрите вино швидко втрачає смак та аромат. Тому його потрібно випити протягом декількох днів.

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Щоб відкрите вино довше зберігало свої якості, його потрібно закрити пробкою і поставити в холодильник. Там воно може бути придатним протягом 3-5 днів.

Після цього напій повністю окислиться і у ньому сформуються речовини, які шкідливі для організму.

Ось кілька порад, які допоможуть вам зберегти вино в ідеальному стані:

Не зберігайте вино в холодильнику протягом тривалого періоду.

Не ставте вино на полицю над холодильником.

Якщо вино відкрите, випийте його протягом декількох днів.

Закрийте відкрите вино пробкою і поставте в холодильник.

Нагадаємо, ми вже писали, яке вино найкраще переноситься організмом.

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