Як правильно зберігати розрізане авокадо, щоб не зіпсувалось: поради господинь

Розрізане авокадо швидко темніє, але можна просто на це вплинути. Є кілька простих способів зберегти авокадо свіжим надовше. Українська нутриціологиня Людмила Матушинець поділилась двома дієвими методами, як зберегти розрізане авокадо свіжим та апетитним на довший час:

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Лимон:

Змастіть м'якоть авокадо свіжим соком лимона.

Вітамін C та кислотність соку створять захисний бар'єр від повітря, уповільнюючи окислення.

Авокадо довше залишатиметься яскраво-зеленим та привабливим.

Цибуля:

Покладіть шматочок цибулі в контейнер з авокадо.

Щільно закрийте контейнер.

Природні сполуки сірки в цибулі виступають як консервант, запобігаючи потемнінню авокадо.

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Підказки:

Обирайте стиглі, але не перестиглі плоди.

Зберігайте авокадо в холодильнику.

Використовуйте контейнери з герметичною кришкою.

Не забудьте вийняти кісточку, адже вона прискорює псування.

Завдяки цим простим порадам ви зможете насолоджуватися свіжим та смачним авокадо протягом кількох днів.

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