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Як правильно готувати заморожені креветки, щоб мали насичений смак

Ціхоцька Марія

Як правильно готувати заморожені креветки, щоб мали насичений смак

Варено-морожені креветки - це зручний інгредієнт для швидких та смачних страв. Їх можна їсти й без додаткової термічної обробки, але знання декількох кулінарних хитрощів допоможе розкрити їхній смак повною мірою. Приготувати смачні креветки зможе навіть новачок. Про це пише Shuba.

Типи креветок:

  • Суха заморозка: поширена в Західній Європі, зберігає максимум смаку та текстури.
  • Глазур: використовується в Україні,робить продукт дешевше, але може трохи псувати смак.

Варено-морожені vs сирі:

  • Варено-морожені креветки вже зварені, тому їх можна їсти й без додаткової обробки.
  • Сирі креветки потребують приготування.

Як готувати варено-морожені креветки:

Розморозити:

  • Найкраще розморожувати креветки в холодильнику протягом ночі.
  • Швидкий метод: промити під проточною водою або замочити в холодній воді (змінювати воду кілька разів).

Оновити смак:

  • Облити окропом або бланшувати в підсоленій воді протягом 30 секунд.
  • Цей крок не є обов'язковим, але він допомагає посилити смак та аромат креветок.

Додаткові способи приготування:

  • Сковорідка: обсмажити на сковороді протягом кількох хвилин з додаванням олії та спецій.
  • Гриль: запекти на грилі протягом 2-3 хвилин з кожного боку.

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Подача:

  • Їсти з соусом, лимонним соком або без добавок.
  • Додавати до салатів, пасти, піци та інших страв.

Пам'ятайте:

  • Не переварюйте креветки, інакше вони стануть жорсткими.
  • Використовуйте якісні спеції та трави,щоб підкреслити смак креветок.
  • Не бійтеся експериментувати та додавати креветки до нових рецептів.

Нагадаємо, ми вже писали, як підсмажити креветки за 10 хвилин.

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