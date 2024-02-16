Як правильно робити масаж обличчя, щоб зняти набряки

Мрієте про сяючу та підтягнуту шкіру обличчя? Необов'язково витрачати час і гроші на салонні процедури. За допомогою самомасажу ви можете досягти бажаного результату в домашніх умовах.

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Пам‘ятайте, шо регулярність – це запорука успіха, тому задом досягнення хорошого результату треба робити масаж щодня.

Секретами підтягнутої шкіри поділилась фітнес-тренерка Аніта Луценко.

Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити масаж обличчя максимально ефективним:

Використовуйте спеціальну олію для обличчя. Ніколи не використовуйте олію для тіла або рослинну олію, адже вони можуть закупорити пори та призвести до висипань. Після масажу обов'язково вмийтеся.Це допоможе видалити залишки олії та бруду, а також запобігти появі висипань. Врахуйте протипокази. Масаж обличчя не рекомендується при куперозі,почервонінні, акне, а також при проблемах зі щитовидною залозою. Робіть масаж регулярно. Найкраще – щоранку під час вмивання або 1-2 рази на тиждень протягом 10-15 хвилин. Пам'ятайте про зв'язок з тілом. Стан вашого обличчя багато в чому залежить від загального стану організму. Тому не забувайте про регулярні фізичні вправи,правильне харчування та здоровий спосіб життя.

Кілька прийомів самомасажу обличчя:

Погладжування: Легкими ковзаючими рухами погладжуйте шкіру обличчя від центру до периферії.

Легкими ковзаючими рухами погладжуйте шкіру обличчя від центру до периферії. Розтирання: Розтирайте шкіру круговими рухами за допомогою подушечок пальців.

Вібрація: Легко вібруйте шкіру обличчя кінчиками пальців.

Легко вібруйте шкіру обличчя кінчиками пальців. Пощипування: Легко пощипуйте шкіру обличчя, щоб стимулювати кровообіг.

Важливо! Не робіть різких рухів, не тисніть на шкіру і не розтягуйте її.

Самомасаж обличчя – це простий, доступний і ефективний спосіб покращити стан шкіри, позбутися набряків, зробити обличчя більш підтягнутим і сяючим.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри і виглядати чудово.

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